Augustin Viziru a slăbit 15 kilograme. Mai vrea să dea jos tot atâtea | VIDEO

ugustin Viziru a fost invitat la un interviu live la noizz.ro. Acesta a făcut dezvăluiri în premieră.

Actorul, care a jucat în numeroase telenovele, a anunțat că va avea primul său rol principal într-un film, dar a și dezvăluit că a slăbit 15 kilograme și mai vrea să dea jos tot 15.

“Primul meu rol principal, vă spun în premieră, din carieră. Împreună cu Iura Luncașu, vom face un film de lungmetraj, o comedie la care o să începem filmările în august. Am slăbit 15 kilograme, mai am 15 de slăbit. Mă confrunt cu ceva probleme de sănătate. Am o hernie de disc de toată frumusețea. Și merg foarte greu și mi-e și foarte greu să fac sport. Le reglăm din mers.

Plec la Europene (n.r. biliard) în Olanda, în luna iulie. Și o să joc la toate cele trei discipline. Pentru mine, biliardul este un sport care îmi oferă stăpânire de sine, control și trebuie să stai concentrat în permanență”, a afirmat Augustin Viziru.

Citește și: VIDEO/ Povestea fascinantă a lui Hamid-Nicola Katrib, artistul născut în România, educat în Liban, care are tablouri expuse în America. ”Talentul e din gena românescă!”