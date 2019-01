Aylin Cadîr e actriță de meserie, însă a debutat în showbiz cu o trupă de fete. Steaua ei norocoasă a fost trupa Pops, înființată imediat după terminarea concursului „Alege A.S.I.A.”, o formație în vogă în acea perioadă.

„Aveam 16 ani. Era un concurs mare, anunțat peste tot, părinții mei au zis că ar fi cazul să merg. Și cu tata de mânuță m-am dus la concurs. Fără să am nici o așteptare, deci m-am dus la mare plesneală. Singura mea dorință era să mă simt bine și să mă distrez. Așa au fost toate probele pe care le-am tot dat și am trecut mai departe. Până și în finală țin minte că vorbeam cu mama, care îmi zicea: «Stai liniștită, că dacă nu câștigi, vii acasă și tot e bine!». Adică nimeni nu se aștepta ca eu să câștig. Acela a fost momentul care mi-a schimbat viața”, își amintește Aylin despre primul ei moment de glorie.

A stat trei ani în Pops, apoi ea și cele trei colege au ales să se despartă, fiecare să își urmeze propriul drum. „Ne înțelegeam bine, dar muzical nu mai funcționa trupa. Fiecare dintre noi avea deja alte interese profesionale, eu eram la Actorie, îmi plăcea foarte mult și voiam să-mi dedic tot timpul facultății. A fost o ruptură profesională foarte naturală”, își amintește Aylin.

„Meseria asta vine cu multe refuzuri”

Primul rol l-a obținut într-un serial TV, iar prima piesă de teatru a avut norocul s-o joace cu Horațiu Mălăele. „Am început să joc efectiv din 2006. Eram în al doilea an de facultate, când am luat primul casting, pentru serialul «Cu un pas înainte», care a fost la PRO TV. După aceea, în teatru, primul meu rol a fost în «Lecția», la Teatrul Național, cu Horațiu Mălăele. Apoi am mai luat câte un casting, mai multe nu am luat decât am luat, la multe mi s-a spus că mă vor suna și nu m-au mai sunat, dar rolurile pe care le-am făcut le-am făcut bine. Meseria asta vine cu multe refuzuri. Noi când am început nu știam ce se întâmplă, știam doar ce e în facultate, unde este totul roz și joci mult și ești ocupat și nu dormi nopțile și ți se pare că așa va fi și când se termină facultatea… Și se termină facultatea și cei mai mulți dintre noi avem foarte mult timp liber, foarte mulți se reorientează și își caută alte meserii”, dezvăluie Aylin partea mai puțin plăcută a acestei meserii, care, pe lângă laurii succesului, poate aduce și multă suferință.

N-a renunțat la muzică, doar a schimbat genul

„Era Pops” a apus, dar a lăsat urme. Aylin n-a renunțat la muzică, doar a schimbat genul, trecând de la pop la jazz și electro. „Toate piesele pe care le-am scos singură ca structură erau tot pop, producția era mai în zona de jazz. Cânt cu trupa, live. Când am vrut să încep singură, am zis să cânt ceva ce îmi place să cânt. Tocmai am scos un album care e total diferit, e un experiment, de fapt. S-a născut dintr-o joacă de-a mea cu un prieten producător. Este foarte electro, diferit de ce am cântat până acum, este online peste tot, „Two” se numește. Am scos de curând o piesă, „Dreamer”, care merge foarte bine”, a precizat ea.

Interpretează cu Medeea Marinescu același personaj din Dineu cu Proști'

De trei ani, Aylin Cadîr este în distribuția spectacolului de teatru „Dineu cu proști”, cotat drept unul dintre cele mai bune de la Teatrul Național București. „Am intrat în piesă peste noapte, cumva. Am înlocuit-o pe Medeea Marinescu, care era gravidă în 8 luni și avea o deplasare la Timișoara și nu avea cum să meargă cu avionul. Atunci, am intrat foarte repede și a trebuit să prind din zbor ce-mi ziceau toți. Acum jucăm amândouă personajul acesta”, ne-a spus actrița.

Ce a învățat de la Horațiu Mălăele

În „Dineu cu proști”, Aylin Cadîr îl are ca partener de scenă pe omul alături de care a început cariera ei în teatru: „Eu cu Horațiu am debutat, de la el am învățat ce înseamnă profesionalism și bucuria de a juca și atenția pe scenă, prezența. El zice tot timpul: «Nu te mai uita la tine!». Foarte mult timp a durat să înțeleg ce vrea să spună, pentru că observ acum la alți actori, care trăiesc foarte mult în capul lor și nu se lasă să fie liberi, să nu se mai gândească la nimic din ce înseamnă să fie ei, pur și simplu, să fie un instrument pentru ce este nevoie în spectacolul acela. Asta de la Horațiu am învățat, în primul rând. Pe Horațiu Mălăele l-am cunoscut la filmări, la serialul „Vine Poliția”, în regia lui Dragoș Buliga, acum mulți ani, în 2008. Eram nepoata lui Horațiu în acel serial și el a făcut după aceea un spectacol, „Leonce și Lena”, la Teatrul de Comedie, unde m-a chemat și pe mine”.

După ambele nașteri s-a întors repede pe scenă

Aylin Cadîr are doi băieți, dar „cariera” de mamă nu i-o afectează pe cea de actriță. A revenit pe scenă repede, după ambele nașteri, iar acum găsește, cumva, timp să se ocupe și de copii, și de teatru, și de muzică.

„Ar fi fost un mai mare sacrificiu dacă nu mă întorceam pe scenă repede după nașteri, pentru că din asta mă hrănesc, asta îmi face mie bine și, dacă eu sunt bine, copiii mei vor fi și ei bine. Să fi stat acasă, să tânjesc să joc ar fi fost dureros pentru mine și pentru ei, pentru că m-ar fi văzut deprimată. M-am întors, mi-am jucat spectacolele, nu am lipsit mult. Dacă ai spectacole, joci seara. Când intri în repetiții în spectacole noi, atunci e mai greu, pentru că pleci de dimineață până seara, cum e în perioada asta, dar copiii sunt mai mari și e ok”, a conchis ea.

Aylin Cadîr poate fi văzută la Teatrul Național în spectacolele „Allegro, ma non troppo”, „Dineu cu proști”, „Magic Național”, „No Mans Land”, „Noii infractori”, iar la Teatrul Excelsior, în „Fecioarele noastre grabnic ajutătoare” și în proiectul „Maitreyi”.

Foto: Vlad Chirea

