Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul a avut loc pe 20 august 2026, când bărbatul, aflat în stare de ebrietate, se afla în mașină împreună cu fiica parteneri sale.

Potrivit relatării fetei, bărbatul, care consumase alcool încă de dimineață și avea mai multe sticle în mașină, i-a făcut avansuri și i-a promis cadouri.

Situația a degenerat rapid, iar acesta a încercat să o agreseze sexual. Adolescenta a reușit să scape temporar de atacator, iar când mașina a oprit în fața unui magazin, a profitat de ocazie pentru a solicita ajutor.

Observând o patrulă de poliție care trecea prin zonă, fata a folosit un gest internațional de semnalizare SOS.

Gestul, care presupune strângerea degetelor peste degetul mare plasat pe palmă și întinderea lor ulterioară, este folosit ca semnal discret pentru a indica situații de pericol.

Polițiștii au înțeles imediat mesajul și au intervenit prompt.

Când bărbatul a ieșit din magazin, era evident sub influența alcoolului. Acesta a încercat să atace polițiștii care l-au reținut.

Ulterior, individul a fost transportat la secția de poliție, unde a fost plasat în arest. Mama fetei, care a sosit la scurt timp, a declarat autorităților că și ea a fost victima unor atacuri similare din partea partenerului său.

Adolescenta a fost preluată de specialiști, inclusiv un psiholog pentru copii, pentru a primi sprijinul necesar.

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