De ce vând companiile aeriene mai multe bilete decât locurile disponibile?

Ai o rezervare confirmată, dar la poarta de îmbarcare ți se spune că nu mai sunt locuri disponibile. Sună ca o greșeală? Nu, este o practică obișnuită în aviație, denumită „overbooking”.

Această strategie nu este ilegală nici în Turcia, nici în Statele Unite, iar reglementările vizează mai degrabă gestionarea consecințelor decât interzicerea ei.

Cum funcționează?

Companiile aeriene se bazează pe statistici: între 5% și 15% dintre pasagerii cu rezervări nu se prezintă la zbor. Acest lucru poate fi cauzat de schimbări de planuri, zboruri de legătură pierdute sau bilete neanulate.

Dacă ar vinde exact numărul de locuri disponibile, multe avioane ar decola cu scaune goale, ceea ce ar duce la pierderi financiare.

Astfel, se permite vânzarea unui număr mai mare de bilete decât locurile disponibile, o decizie susținută de algoritmi care analizează datele din trecut și prevăd comportamentul pasagerilor.

Ce se întâmplă dacă algoritmul greșește?

Dacă toți pasagerii se prezintă pentru îmbarcare, companiile aeriene caută voluntari dispuși să renunțe la loc în schimbul unor compensații. Acestea pot include vouchere, bani sau reprogramarea pe un alt zbor.

Dacă nu se găsesc suficienți voluntari, unii pasageri sunt selectați pentru a fi refuzați la îmbarcare, criteriile de selecție incluzând ora check-in-ului, clasa biletului sau statutul de membru al programelor de loialitate.

Efectuarea check-in-ului mai devreme poate reduce riscul de a fi refuzat.

Cât de frecventă este problema?

Deși overbooking-ul este o practică comună, cazurile în care pasagerii sunt refuzați sunt rare. În SUA, datele Departamentului Transporturilor arată că doar 0,3 din 10.000 de pasageri sunt afectați.

La nivel european, un raport al Parlamentului European sugerează că procentul pasagerilor impactați este de câteva fracțiuni din 1%, dar numărul absolut poate ajunge la mii de persoane anual, având în vedere volumul mare de călători.

Drepturile pasagerilor

Reglementările aliniate în mare parte cu legislația europeană (Regulamentul 261/2004), oferă pasagerilor dreptul la compensații.

Sumele variază în funcție de distanța zborului, atingând până la 600 de euro pentru rutele mai lungi de 3.500 de kilometri.

Pasagerii au, de asemenea, dreptul la rambursarea biletului, reprogramarea zborului și, dacă este necesar, la cazare, mese și transport.

Românii care călătoresc cu avionul au dreptul la despăgubiri, dacă zborul a fost anulat, și au mai multe drepturi pe care trebuie să le cunoască

Care sunt drepturile pasagerilo dacă zborul este afectat.

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