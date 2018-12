După Marea Finală Exatlon, pagina oficială a concursului a fost luată cu asalt de fanii dezamăgiți de deznodământul din ultimul episod al competiției. Betty a fost atacată verbal din toate părțile, deși Alin a fost cel care a decis să pună capăt probei.

„Vreau că oamenii să înțeleagă că eu am jucat pe niște trasee și am jucat după un regulament stabilit, nu de producția românească așa cum se speculează și nu sunt nici nepoata nimănui. Am intrat pe traseu așa cum am făcut-o patru luni de zile și îmi pare rău că am simțit că am fost judecată doar prin prisma a ceea ce s-a întâmplat în finală și s-au dat în spate patru luni de muncă.

Patru luni de muncă în care da, și eu am ținut echipa în spate. Îmi pare rău să spun asta, dar nu sunt de părere că Alin a ținut echipa în spate, toți oamenii pe care îi vedeți aici și cei care nu sunt aici au tras, au ținut echipa, pentru că toți am muncit și toți am tras și toți am adus puncte”, a spus Betty la Kanal D.

Sportiva a vorbit despre cum au rămas lucrurile cu Andronic după revenirea în țară. „Da, am vorbit, deși el a spus că nu a mai vorbit cu mine, eu îmi aduc aminte că după câteva zile după ce am aterizat în România, i-am trimis un mesaj și l-am întrebat cum îi este piciorul, l-am întrebat cum se simte, cum este și l-am sfătuit să meargă la medici acolo, pentru că în Germania cu siguranță sunt medici foarte buni, să afle exact ce are piciorul și să se recupereze cât mai repede', a spus Beatrice Olaru.

Multe, dar scurte! România are 166 de kilometri de pârtii de schi. De Sărbători se deschide una dintre cele mai lungi, în inima Bucovinei