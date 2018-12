Comentariile și uneori cuvintele folosite nu au fost deloc măgulitoare la adresa lui Betty și a organizatorilor. Chiar dacă Alin a fost cel care a decis să pună capă probei, tot au existat fani de-ai săi care nu au fost de acord cu desemnarea lui Betty. „Game over! Hai să mergem la ceremonie şi să plecăm acasă! Nu are sens să-mi rup picioarele! Gata! Nu încercaţi să mă convingeţi. Am spus gata!”, a spus Alin, desemnând-o practic pe Betty câștigătoare a marelui premiu.

„Felicitări, Alin! Te iubim pentru ceea ce esti : UN MARE OM! „Ajunge!” , corect. Tu nu esti gunoiul lor. „Nu contează ce câştigi sau ce pierzi – contează omul care devii la sfârşitul drumului. Dumnezeu vrea să vorbească cu un om. ” Alin ai dovedit că ești un om valoros. Tu Iulian doar ai dezamăgit…Ești mic , dar veninos” a scris o Bianca Delia Sipoș pe pagina de Facebook a Exatlon.

O altă fană a emisiunii, Laura Denisa, a considerat că Betty nu merita să câștige și nici măcar nu i-a mulțumit lui Alin pentru faptul că a sprijinit-o toto sezonul, ca un bun coechipier, până să ajungă să se lupte cu el în finală.

„Urât discurs, o vorba nu a spus despre Alin..nici măcar un ‘mulțumesc’ pentru tot ce a învățat-o, pentru nenumăratele puncte pe care le-a adus și lista poate sa continue…păcat de Alin, că a fost cel mai bun concurent și a demonstrat ca are și un caracter frumos, merita o alta finala nu mizeria asta”.

„Producători Exatlon, ați strivit cu sufletul vostru murdar sufletul unui om curat, sincer, muncitor plin de empatie, al unui om care și-a încurajat echipa în cele mai grele momente, a unui om cu mult bun simț, sufletul unui adevărat OM cum rar mai intâlnești in zilele noastre…RESPECT ALIN ANDRONIC!!!„, este mesajul Doinei Doniceanu, cu referire directă la organizatori.

„Știe și ea (Beatrice, n.r) că a ajuns aici din întâmplare, poate chiar din greșeală. Trofeul nu era al ei, clar. Bravo pentru Alin că a oprit toată mascarada. Tu ești câștigătorul tuturor!!”, este un alt mesaj defavorabil câștigătoarei, scris de Lavinia Stoica.

„O admir pe Beti, însă nu merita sub nici o formă să câștige competiția!!De ce s-a dorit neapărat sa câștige o femeie? Ca ce? Dacă eram în locul lui Alin renunțam din prima să particip la circul asta. Rușine! Sunteți penibili în frunte cu producătoarea, de care până și Yamato a zis. Penibil!„, a spus Alexandra Șimon.

„Rușine!!!!! Este făcătură ca sa câștige o fata!!! Sunt femeie și susțin egalitatea între sexe, însă acest final este un final discriminant, ne dam pe spate și ne batem cu pumnul în piept ca vrem egalitate, iar când e vorba sa luptam de la egal la egal nu suntem in stare. Eu în locul lui Bety ași fi cedat premiul pt că nu îl merita. Alin a luptat cu un cârd de gâște proaste„, a scris Radu Mirela.

