Bianca Drăgușanu a explicat despărțirea de Victor Slav. “Nu am vrut să rămânem împreună doar pentru poze”

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au fost căsătorită pentru o perioadă scurtă de timp, după care au divorțat și iar s-au împăcat. Au împreună o fetiiță, Sofia Natalia. Și când toată lume se aștepta să-i vadă din nou la altar pe cei doi, Bianca Dragușanu și Victor Slav au decis să se despartă săptămâna trecută.

BiancaDrăgușanu trăiește o nouă poveste de iubire alături de Tristan Tate, un tânăr englez care este stabilit în România de cățiva ani.

La emisiunea pe care Teo Trandafir o moderează la Kanal D, Bianca Drăgușanu a explicat foarte clar despărțirea de prezentatorul de televiziune Victor Slav.

“Nu am vrut să rămânem împreună doar pentru poze. Am spus că nu are rost să ne afișăm ca un cuplu fericit dacă noi nu mai suntem fericiți. Suntem maturi, ne asumăm. Viața e scurtă, trebuie să o trăim, timpul nu îl poți da înapoi.



Îmi doresc să fie fericit, liniștit, merită, e un om extraordinar… A fost o poveste de dragoste care a ajuns la final. Acum fiecare începem câte ceva, nu știm ce va urma.

Nu ne-am mai întâlnit de multă vreme. Ultima oară a fost acum vreo 2-3 săptămâni, am spus bună, am mers să ne schimbăm”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

