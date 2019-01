Loredana le-a împărtășit fanilor ce planuri are pentru noul an. „Planul meu pentru noul an este că nu am nici un plan. O să îmbrățișez viața așa cum vine, stând în moment și lăsând magicul să se întâmple..O să slăbesc atașamentul de orice, de corpul meu, de emoțiile, de gândurile mele să devin exuberantă. Eu sunt viață ? dragoste & grație❤” a scris Loredana Groza, în dreptul postării de pe Instagram.

„Mor de tine, cât ești de frumoasă / Să-ți aducă 2019 tot ce îți dorești / Mult succes în viață / Ești foarte frumoasă, Lori”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de admiratori.

La sfârșitul anului trecut, Loredana Groza a șocat în timpul unui concert, când a apărut pe scenă total transformată. „Sunt o fană a ta din adolescenţa mea şi a ta, fiind aproape de aceeaşi vârstă. Eşti minunată, dar te rog opreste-te cu chirurgia estetică pentru că în curand o să întrebam unde este Loredana, ce ai făcut cu ea. Orice exagerare nu este bună, iar intervenţiile din ultima perioadă nu te fac nici mai tânară şi nici mai frumoasă. Toate care au exagerat cu intervenţiile estetice au devenit niste hidoşii în cele din urma, iar tu eşti prea frumoasă ca să distrugi ce ai. Ascultă un sfat de la cineva care te iubeşte pentru ceea ce eşti şi pentru talentul tău. Rămâi Loredana”, este unul dintre mesajele transmise de o admiratoare.

