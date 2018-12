Pe site-urile de profil, turiștii sunt atenționați că Pensiunea Livisra din Maramureș este „părăsită și în paragină”. Vila în care celebra Israela visa să-și petreacă liniștită ultimii ani din viață e acum într-o stare deplorabilă.

Concret, după moartea Israelei Vodovoz, în luna martie a acestui an, proprietatea a revenit celor doi copii ai ei, care însă trăiesc în străinătate și nu s-au preocupat nici măcar să reînnoiască anunțul de vânzare al vilei.

Glorie și declin

La scurt timp după ce uimea opinia publică anunțând că se căsătorește cu un bărbat cu 30 de ani mai tânăr, în 2008, Israela mai făcea un anunț șoc: avea să se retragă, cu proaspătul ei soț, din lumina reflectoarelor și să se retragă în Maramureș, să administreze o afacere: pesiunea lor, Livisra – numele însuși fiind o combinație a prenumelor lor.

O vilă de lemn, o curte uriașă, ospitalitate, petreceri tematice, seri de dans fără alcool, notorietatea numelui său, toatea acestea au făcut ca, inițial, afacerea să fie un succes.

Nu pentru multă vreme, însă. Din cauza că Liviu era un împătimit al alcoolului, au început să apară problemele. În anul 2016, deja turiștii se plângeau de atitudinea acestuia, dar și de ce ajunsese să ofere pensiunea.

„Am fost acolo de Crăciun împreuna cu familia și alte 10 familii și nu am primit nimic din cele spuse de proprietarii pensiunei Livisra decât înjurături. Mâncarea a fost necomestibilă, nici vorbă de masa tradițională de Crăciun, totul se gătea la microunde, nu avea nici măcar chiuvetă de bucătarie. Israela ne gătea îmbracată uneori în costum de ski. Sucurile erau puse în sticle în care a fost apa borsec și era scris cu carioca neagră pe fiecare, probabil erau făcute din prafuri. Pt că ne-am spus nemulțumirile am fost poftiți să ne luăm bagajele și să plecăm. Am plecat în ziua de Crăciun”, scria un turist foarte dezamagit de pensiunea Israelei si a lui Liviu.

Israela a divorțat, într-un final, de Liviu și s-a reîntors la București. A scos afacerea la vânzare, contra sumei de 800.000 de euro. Nu a primit însă nicio ofertă. Totuși, chiar administratorul pensiunii din Vișeul de Sus a fost cel care a alertat autoritățile, în luna martie a acestul an. Acesta o sunase în mai multe rânduri pe Israela Vodovoz, dar aceasta nu-i mai răspundea de zile bune la telefon.

Israela a fost găsită moartă în apartamentul din București. Decedase de aproximativ patru zile când autoritățile au spart ușa. Avea 70 de ani, iar în ultimele luni se lupta cu grave probleme medicale.

Averea sa a revenit celor doi copii ai ei dintr-o primă căsătorie.