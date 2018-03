Cezar Ouatu, despre căsătorie și copil. “Nu vreau să fi judecat că îmi doresc înainte un…”

Tenorul Cezar Ouatu a făcut declarații despre căsătorie și copil. Artistul a mărturist că își dorește foarte mult să-și întemeieze o familie.

Cezar Oautu, care a reprezentat România la concursul Eurovision cu ani în urmă, a fost invitat în platoul unei emisiuni de la Antena Stars, unde a mărturisit că își dorește să-și întemeieze o familie.

Cezar Oautu, care anul acesta a prezentat Eurovision România alătri de actrița Diana Dumitrescu, a explicat că vrea să se însoare până la împlini 40 de ani.

“Soția mea vreau să aibă ochii deschiși, spre blondă, sunt spre zona blondelor. Țin mult la privire, fiind artist. Inteligentă, trebuie să mai și vorbim. La 40 deja ne vedem cu copilul în brațe. Am de gând să mă însor până schimb prefixul. Am 38 de ani făcuți acum în februarie. Ideea e că deocamdată pot să spun că îmi doresc mai mult înainte de toate și nu vreau să fiu judecat că îmi doresc înainte un copil Nu sunt cu nimeni deocamdată. Sunt implicat sentimental, dar nu pot să spun mai multe”, a spus Cezar Ouatu la emisiunea “Agenția Vip”.

În cadrul aceleași emisiuni, artistul și-a amintit și de cum a fost recunoscut la un moment dat, după ce a devenit celebru în toată România.

“Eram pe o pârtie la Rânca, foarte greu recognoscibil. O doamnă instructor își dă ochelarii jos și spune: “Fir-aș a dreacu’, Ouatule, tu ești?!”. Nu realizez că sunt de 4 ani pe piața românească. Mă bucur ca un copil și mă gândesc că lumea mă recunoaște. După spectacole stau la autografe de la primul la ultimul. Eu sunt popular, cu toate că am fost deseori perceput ca fiind o fire impenetrabilă, sec, fițos și rece. Am avut povești frumoase de dragoste destul de mediatizate. S-au încheiat că au fost distanțele, nu cred în dragostea platonică. Poate nu am fost pregătit de avalanșa noțiunii de persoană publică”, a mai afirmat Cezar Ouatu.