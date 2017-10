Cine a fost marea dragoste a Corinei Chiriac. Dezvăluiri incendiare din trecutul amoros al marii artiste

Corina Chiriac a vorbit despre bărbatul care a făcut-o să-i bată inima cu putere, cel pe care l-a iubit cel mai mult în viața ei.

Corina Chiriac este unul dintre numele grele ale muzicii ușoare din România. melodiile interpretate de mare artiustă au cucerit generații întregi de spectatori și telespectatori, care abia așteptau să o vadă și să o asculte la emisiuni și spectacole.

Despre viața personală a Corinei Chiriac nu se știu foarte multe lucruri. Aceasta a făcut dezvăluiri despre viața sa personală la o emisiune de radio de la Europa FM, moderată de Andreea Esca.

Marea dragoste a Corinei Chiriac a fost cântărețul ceh Karel Gott, care s-a bucurat de mare succes internațional cu ani în urmă. La emisiunea respectivă, artista nu a spus numele acestuia, însă a mărturisit că cel pe care l-a iubit este străin.

“M-am îndrăgostit o singură dată în viaţă, la 26 de ani. Mi-am dat seama că iubesc pentru că aveam un nod în stomac, mă fâstâceam când îl vedeam. Vă daţi seama, eu, care sunt o vorbăreaţă, nu mai ziceam nimic. E tâmpită chestia asta cu îndrăgosteala. Mi-era dor, vărsam o lacrimă. Apoi, mi-am dat o palmă şi am zis: «Alo!»”, a declarat Corina Chiriac.

Corina Chiriac și Karel Gott s-au întâlnit pentru prima oară la un festival de muzică care a avut loc în fosta Cehoslovacie în anul 1973.



Povestea lor de dragoste a durat până în anul 1983, când celebrei vedete i s-a luat pașaportul, astfel că nu mai putea să iasă din țară.



Corina Chiriac, care la un moment dat a făcut mărturisiri despre unul dintre marile sale hituri, a fost căsătorită timp de cinci ani, în perioada 1992-1997 cu Virgil Anastasiu, pe care l-a cunoscut în America.

”În America am stat câţiva ani, am lucrat ca agent imobiliar, câştigam cât să o duc bine, nu neapărat foarte bine. Acolo m-am şi măritat cu Virgil, care se născuse în Constanţa. Ne-am întors în România când am aflat că părinţii noştri s-au îmbolnăvit”, a povestit Corina Chiriac.

În ceea ce privește o nouă relație amoroasă, artista, care este singură la vârsta de 67 de ani, a spus foarte clar:

”Pot să vă dau în scris că nu se va mai întâmpla. Am alte priorităţi, muzica. Mă simt bine aşa, ia uitaţi-vă la mine, arăt bine, n-am nici o operaţie estetică, pe căutate. A te îndrăgosti, a iubi şi a face o familie sunt lucruri care nu merg împreună. Sunt Scorpion, sunt lucidă. Muzica mă împlineşte. Am văzut atâtea vieţi distruse din cauza iubirii, încât nu-mi doresc aşa ceva”.