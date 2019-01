Cristi Mitrea a avut ghinion. „Eu când iau bătaie, iau de la toți. Am și plâns”

Fostul iubit al prezentatoarei de televiziune Andreea Mantea și tatăl băiețelului acesteia practică sporturi de contact. De curând, acesta a disputat mai multe meciuri, însă a avut ghinion și a fost învins.

„Am ținut cu dinții să iau bătaie bine și am mai luat o dată ?. Plec liniștit de către un brazilian care a luat aur la categoria medium heavy ?.

Eu când iau bătaie, iau de la toți, nu mă încurc ?? #openclass #zâmbește #etotulok #everydayporrada ♥️? #love #you

P.S. am și plâns :))”, a povestit Cristi Mitrea.



„Acum sunt bine. Cu grasul ăla m-am supărat rău… pe mine, că am greșit eu. Cu brazilianul a fost forță. Tehnică multă, proiectari, dh… am simțit că e jiujitsu”, a adăugat el.

Cristi Mitrea este un cunoscut luptător de MMA. Acesta s-a făcut remarcat în lumea mondenă după ce a început o relație cu prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea, pe care a cunoscut-o la show-ul Burlăcița. Din povestea lor de dragoste a rezultat un băiețel, David, de care se ocupă amândoi, chiar dacă sunt despărțiți.

