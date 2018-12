Cum arată Crăciunul lui Ștefan Bănică. „Am pierdut și avioane și pe 24 tot am ajuns acasă”

Ștefan Bănică Junior a dezvăluit cum este Crăciunul pentru el. Artistul a mărturisit că oriunde s-ar afla face tot posibilul pentru a ajunge să fie alături de familia sa.

„Sincer, fac tot ce ţine de mine ca pe 24 de­cem­brie să fiu acasă. Că – uite! – pe 23, până la ora 1:00 noaptea, o să fiu în direct, la tele­vizor, că aşa e programul: e finala „X Factor”. Au fost şi ani în care, între 23 şi 24 de­cembrie n-am dor­­mit deloc: am venit acasă pe la 6-7 di­mi­nea­ţa, di­­rect de la montajul TV al concertului de Cră­ciun. Şi-am trecut la treabă, la împodobit bra­du’. Uneori, probabil, nu împodobeam chiar bra­du’, dar, la obo­seala aia, cine ştie pe cine îm­po­­dobeam! . În unii ani, nici nu am apu­cat să-l împodobesc cu totul – dar, sigur, mă­car un glob tot am pus şi eu acolo. Şi uite-aşa mă simt acasă!

Ziua asta, de 24 decem­brie, e sfân­tă: am pierdut şi avioane şi pe 24 tot am ajuns acasă! Sigur, ai putea să spui: „Mă, da’ de­geaba eşti acasă, dacă eşti zombi!” Ei, nu-i aşa! Când îi văd pe toţi ai mei că sunt la masă sau aşa, prin casă, când ne adunăm cu toţii la un loc, e… ceva mai presus de oboseală şi de hăi­tuială şi de griji, e ceva care „mă face bine” ca prin farmec. Ştii, pe măsură ce anii trec, îmi dau seama că mo­men­­tele astea sunt din ce în ce mai valoroase”, a declarat Ștefan Bănică Junior pentru Formula As.

„Eu, unul, ca să nu vorbesc despre alţii, ştiu că în niciun an, până acum, nu am lipsit de-acasă în sea­ra de Ajun. Pentru că vreau să fiu cu familia mea. Nu mă duc nicăieri, indiferent cine m-ar che­ma şi de ce. O zi pe an, măcar, să fiu şi eu cu ai mei, de di­­mi­neaţă până seara! Asta, într-o me­serie în care, cre­de-mă, pentru Crăciun, solici­tă­rile curg pe bandă ru­lantă, şi mai ales la mine! Le refuz însă pe toate, pen­tru că numai aşa pot să păstrez miezul ăla de uni­ta­te a familiei, despre care am vorbit. Ce face X şi ce face Y nu contea­ză. X şi Y trebuie să se uite la ei în casă şi să vadă dacă simt bucuria asta, de a sta în sâ­­nul familiei.

Nu e vorba că judec pe cineva, dar aud adesea dialoguri de genul următor, purtate de ti­neri: „Ce faci de Crăciun?” „A, păi, mă duc la club!” Pen­tru mulţi, sărbătoarea Crăciunului e doar un mo­tiv de distracţie. E trist! Iar asta vine dintr-o lipsă de edu­­caţie, poate dintr-o lipsă de atenţie a părinţilor faţă de copiii lor, din necultivarea acestei tradiţii, ca­re, din­colo de religiozitate, e un lucru extrem de fru­mos, de omenesc. Acum, tableta şi telefonul sunt in­dis­pensabile pentru mulţi dintre noi, dar mai ales pen­tru cei foarte tineri.

Pentru unii, ele au devenit chiar un drog: sunt convins că dacă s-ar da o lege prin care aparatele astea ne-ar fi confiscate, mulţi ar intra în sevraj. Informaţiile care vin din mediul on-line sunt extrem de rapide şi de necesare, dar, de multe ori, sunt laconice şi superficiale. Tradiţii­le, în esenţa lor, se uită din cauza lipsei de infor­mare reală şi a lip­sei de căutare reală. E ca în jocul ăla din copilăria noas­tră: telefonul fără fir. Unul spu­ne „amant”, ur­mă­torul îi şopteşte la ureche ce­lui­lalt „galant” şi, pâ­nă la urmă, de la „amant” ajun­gem la „Trabant”. Înţelegi? Se pierde sensul iniţial al cuvântului”, a mai spus artistul.

Ștefan Bănică Junior este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din industraia muzicală din România. În plan personal, acesta a fost căsătorit de două ori și are doi copii. În prezent, Ștefan Bănică formează o familie cu cântăreața Lavinia Pîrva, cei doi urmând să devină părinți anul viitor.

Citește și: ANALIZĂ EURO. Tricolorele au terminat pe locul 4, după evoluții modeste în partea a doua a turneului. Cum le-am lăudat un pic, cum n-au mai jucat nimic!