Declarația pe care Iulia Vântur nu a mai făcut-o niciodată despre Salman Khan. „Nu e idolul meu, în niciun caz”

Iulia Vântur a acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în care a făcut confesiuni despre viața sa, dar și despre celebrul Salman Khan, actorul de la Bollywood cu care se spune că ar trăi o poveste de dragoste.

Întrebată cum a ajuns față în față cu „idolul” Salman Khan, iulia Vântur a fost extrem de categorică:

„Idolul meu? Nu, Salman Khan nu e idolul meu, în niciun caz. Dacă îţi aduci aminte de când eram copii şi ne uitam la Sandokan… El şi Raj Kapur sunt cele două nume pe care le ştiu de când eram mică. Dar n-am avut vreun vis să ajung să-l cunosc pe… nu ştiu”.

„Dar eu nici măcar nu m-am întâlnit cu el în India, ci ne-am întâlnit pe un teren neutru. Şi a fost chiar o întâmplare. Deci, aşa a fost să fie. Cunoşti unii oameni şi apar în viaţa ta pentru că aşa e să fie”, a mai spus ea.



„Evident că suntem OK. Eu am încercat să stau departe de acest subiect pentru că ţin la intimitatea mea, plus că s-a speculat atât de mult pe acest subiect că orice aş spune se interpretează. Suntem foarte bine, evident. Ştiu că există o curiozitate cu privire la acest subiect, însă, curiozitatea mea nu merge atât de departe”, a adăugat vedeta.

Iulia Vântur a dezvăluit că Salman Khan a fost prezent la primul show pe care ea l-a avut în India: „Da, a fost acolo şi m-a susţinut foarte mult, bineînţeles”.

Iulia Vântur are 38 de ani. A fost prezentatoare de știri și a moderat show-uri de succes precum Dansez pentru tine și Ferma Vedetlor, de la Pro TV. De câțiva ani, Iulia Vântur s-a mutat în India, acolo unde are o carieră ca model, actriță și cântăreață. În plan personal, Iulia Vântur a avut o relație cu muzicianul Marius Moga, iar de ceva timp se spune că ar trăi o poveste de dragoste cu starul bollywoodian Salman Khan. Iulia Vântur a prezentat Festivalul Cerbul de Aur 2018, de la Brașov, alături de actorul Italian Gabriel Garko.

