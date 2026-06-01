Mirela Vaida s-a întors astăzi la Acces Direct, după ce a fost în Asia Express – Drumul mătăsii. Colegii au primit-o cu bucurie pe prezentatoarea TV.

Prezentatoarea a primit din partea lor un trofeu pe care a fost scris mesajul „Campioana Acces Direct – Mirela Vaida”. În cadrul emisiunii, Mirela Vaida i-a mulțumit și Alinei Petre, cea care i-a ținut locul în cele două luni în care a lipsit.

„Au încercat dușmanii să ne pună piedică, dar n-au putut. Și noi suntem rele (…) Generozitate, omenie (n.r. pentru Uzbekistan) și tehnologie și viitor (n.r. pentru China).

Vreau să vă spun că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe, de neuitat, pe cât de frumoase pe atât de grele. În fiecare zi, mi-a fost dor de casă, mi-a fost dor de voi, de copii și da, nicăieri nu e mai bine decât acasă. E frumos când pleci, dar e mai frumos când te întorci la toate ale tale.

E o experiență care trebuie făcută o dată în viață. În orice caz, doamna Mirela e doar la Acces, că din toamnă că nu mai există.

Am făcut ca toate alea, că nu m-am dus acolo să fiu calmă. Am trecut pe la Confucius, pe la templu, dar am înțeles că trebuie să fim pe blândețe și pe înțelepciune. Nu a mers, am încercat”, a declarat Mirela Vaida, la Acces Direct.

