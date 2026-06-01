Andreea Marin are multe obiceiuri pe care le respectă în fiecare zi! Vedeta a explicat că disciplina o ajută să se concentreze mai ușor, iar ordinea din casă contribuie la starea sa de bine.

„Primul lucru pe care-l fac dimineața, și o să ți se pară ciudat, dar contează să faci patul dimineața. E o chestiune de disciplină. Nu plec din casă până nu fac patul și nu arată impecabil. Sigur, m-am regăsit în filmele alea, în care apare personajul care așează prosoapele la baie, perfect, la liniuță. Asta nu știu dacă e chiar o veste bună. Insă, da, asta sunt. Sunt perfecționistă, în diverse aspecte ale vieții, dar nu în toate. Dar îmi place ordinea, îmi place disciplina.

Mintea mea funcționează mai bine dacă fiecare lucru e la locul lui, și dacă este curățenie în jurul meu. O curățenie sufletească, și în alte moduri posibile. Mă trezesc, mă spăl, mă rog, îmi fac patul. Astea sunt primele ritualuri”, a spus Andreea Marin.

Pe lângă aceste obiceiuri, Andreea Marin încearcă să includă și mișcarea în programul său. Atunci când timpul îi permite, aleargă dimineața, iar dacă agenda este prea încărcată, mută activitatea fizică în a doua parte a zilei. Totodată, spune că a învățat să fie mai îngăduitoare cu sine atunci când nu reușește să bifeze tot ce și-a propus, considerând că acceptarea propriilor limite este la fel de importantă ca disciplina.

„Uneori alerg dimineața, alteori nu am timp, pentru că trebuie să încep ceva dimineața, și încerc să fac asta mai târziu, după-amiază. Uneori nu reușesc, și încerc să mă iubesc și pentru nereușitele mele. Este un lucru pe care cu greu l-am învățat. Până la urmă trebuie să ajungi să te înțelegi și pe tine”, a mai spus vedeta.

