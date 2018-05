După modelul Cătălin Măruță-Andra, unde prezentatorul TV a decis să se ocupe de impresariatul soției sale, acum și Răzvan Simion face concurență managerilor din România. Matinalul a început cu iubita lui, Lidia, dar acum recrutează tot mai mulți artiști.

Răzvan Simion a intrat în industria artistică acum câțiva ani, când, alături de colegul lui, Dani Oțil, a devenit maestru de ceremonii și a prezentat festivaluri muzicale sau concerte. Cu toate că era în relații extrem de bune cu majoritatea artiștilor din România, atât prin prisma emisiunilor TV și radio pe care le-a moderat, dar și prin faptul că se învârtea mereu prin cercurile lor, Răzvan s-a orientat către impresariat abia după ce a devenit iubitul Lidiei Buble.

De la management-ul Lidiei până la contractele cu alți artiști a fost un singur pas. Acum, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a lărgit portofoliu cu cântăreața Ami, artistă care lucrează de asemenea cu aceeași producători ca ai Lidiei Buble.

Răzvan Simion le face concurență managerilor cu ștate vechi

După cum îl laudă Lidia Buble, se pare că Ami, dar și alți artiști au toate motivele să lucreze cu Răzvan, care nu se ocupă doar de concerte, ci are grijă și de partea muzicală a artistului pe care vrea să-l reprezinte. Cel puțin așa s-a întâmplat până acum. „Lidia spune că m-am implicat mult sau am o mare amprentă. Nu este meritul meu. Avem o echipă de oameni ce o simt foarte bine pe Lidia și pun notele de fapt pe corzile sufletului ei. E o relație de prietenie și apoi de colaborare. Ei fac toată treaba acolo, eu fac cafelele și mă asigur că îi țin noaptea târziu la muncă”, a povestit Simion în modestia care-l caracterizează. În plus, față de alți manageri de pe piață, Răzvan prezintă una dintre cele mai îndrăgite emisiuni matinale, acolo unde a ajutat extrem de mulți artiști să-și promoveze piesele și videoclipurile.

CITEȘTE ȘI: