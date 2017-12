EXCLUSIV/ Secretul dureros pe care l-a descoperit Amalia Enache în ajun de Crăciun: “ A fost dramatic, am plâns! M-am simțit trădată!”

Amalia Enache a avut parte de o copilărie frumoasă, părinții ei fiind atenți la toate detaliile legate de celebrarea sărbătorii Nașterii Domnului. Ca orice copil, vedeta era fascinată de toate darurile pe care simpaticul Moș Crăciun i le aducea an de an. Până într-o zi, când a descoperit un secret dureros, care a făcut-o să izbucnească în lacrimi.

Amalia Enache îl aștepta cu nerăbdare pe darnicul moș, care reușea să o surprindă an de an. “La mine, Moș Crăciun aducea nu doar cadourile, ci întreg bradul. Mă trezeam dimineața și el venise cu toată minunea aceea de brad, cu globurile, cu beculețele”, își amintește cu drag știrista Pro TV. Bucuria ei s-a spulberat însă în doar câteva secunde când, fără să vrea, a aflat un secret dureros.

“Am prins părinții într-o noapte împodobind bradul. I-am văzut prin ușa deschisă, am văzut ce fac, am văzut că nu e Moș Crăciun și că ei fac asta, îmi amintesc perfect momentul. A fost dramatic. Am plâns. M-am simțit foarte trădată. A fost prima dată în viața mea când m-am simțit așa. M-au văzut, au încercat să mă liniștească, să îmi spună că Moșul nu a avut timp să termine bradul. Nu a fost chip! M-am prins și încontinuu le-am spus:«De ce m-ați mințit? Că eu nu vă mint niciodată! Așa ne-am înțeles: că nu ne mințim niciodată!» Eram destul de mică, aveam 5-6 ani. Am fost foarte dezamăgită, pentru că, până în punctul acela, chiar credeam că părinții mei nu m-au mințit niciodată cu nimic, nici măcar cu un lucru frumos”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Enache.