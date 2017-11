Amalia Enache experimentează de un an și trei luni cel mai important job din viața ei, acela de mamă. Odată cu apariția Almei, știrista de la Pro TV a fost nevoită să recurgă la o serie de schimbări.

Vedeta Pro TV este o femeie cochetă, căreia îi place să pună în aplicare diverse sesiuni de răsfăț sau îngrijire. Dacă unele au ieșit complet din schemă, altele au fost reduse la minim. “Vinovată” pentru aceste permutări este fiica ei, care o solicită nonstop.

“Totul a devenit mult mai rapid. Mie îmi plăcea foarte mult să stau la dușuri lungi, să curgă mult timp apa caldă pe mine. Nu mai e timp, pentru că fanul meu numărul 1, mă aclamă să ies. Mă grăbesc și fac totul foarte repede: și machiajul și demachiatul. Totul e foarte simplu când apuc cu ea în brațe. Fetița mea este foarte interesată de fiecare gest pe care îl fac și vrea să facă și ea la fel. Asta înseamnă că îi dau și ei câte o dischetă și se preface că se demachiază, dar are gesturile identice cu ale mele. Are pensulele ei și face exact ce fac și eu”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Enache.

În ceea ce privește hidratarea, știrista de la Pro TV recunoaște că a simplificat lucrurile la maximum. “Sunt adepta cremelor de hidratare de zi. Nu prea mai îmi stă capul să îmi fac și un ritual de seară. În ultima vreme încerc să respect foarte mult această idee de a pune în primul rând un factor de protecție pentru soare, pentru că am fost nevoită să scot niște pete ce apăruseră dela soare și nu vreau să fiu dalmațian. Înțeleg că dincolo de orice din astea antiaging sau hidratare, în primul rând factorul de protecție e important pentru piele indiferent de anotimp. Încerc să respect asta, abia am început, nu știu dacă voi reuși”, a adăugat ea.

Ce spune despre al doilea copil

Vedeta Pro TV se ocupă exclusiv de copil, fiind atentă la cerințele Almei. Recunoaște însă că are un ajutor de nădejde la treburile casnice. “Nu, în sensul acela clasic de bonă, dar am o doamnă care mă ajută foarte mult la gătit, la curățenie. De când am născut-o pe Alma, ea doarme împreună cu mine în pat, nu a fost nevoie absolut niciodată ca altcineva în afară de mine să se trezească atunci când se trezește ea, deci nu am externalizat lucrurile astea, este un copil care e crescut de mama lui”, a precizat Amalia Enache.

Viață de mămică o fascinează și îi oferă momente de bucurie. Deocamdată nu știe dacă își dorește să aibă o familie numeroasă sau fetița va rămâne singurul ei copil.

“Mă gândesc la asta și cumva mi-ar plăcea să am destul de mult timp de gândire, dar nu am, să apuce să îmi spună ea, dacă își dorește sau nu un frățior sau o surioară. Am fost foarte norocoasă cu Alma, că o am, că s-a întâmplat ușor, că am avut o sarcină fără probleme. Nu știu, poate trebuie să iau ușurința asta cu care am avut-o pe Alma ca pe un semn. Oricum trebuie să mă hotărăsc repede dacă e și încă nu sunt hotărâtă. Încă o alăptez pe Alma”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Enache.

