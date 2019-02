Irina Margareta Nistor, despre porecla „Margarina”. „Mă amuză întotdeauna”

Irina Margareta Nistor consideră că porecla „Margarina” este amuzantă.

Irina Margareta Nistor a povestit și despre marea iubire a vieții sale.

„A fost mai frumoasă ca în Casablanca, mai intensă și nu am avut drama lui Ingrid Bergman. Nu am avut de ales între doi bărbați. A durat șapte ani. S-a terminat pentru că el nu mai este de 26 de ani. Tot număr zilele în plus pe care le trăiesc față de vârsta lui și este ciudat…”, a dezvăluit Margareta Nistor.