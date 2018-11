Monica Tatoiu, dezvăluiri fără perdea. Și-a trăit viata din plin: „Dacă îmi plăcea unul, gata…”

Monica Tatoiu dezvăluia, într-un interviu, amănunte neștiute din viața sa intimă. Vedeta a făcut declarații uluitoare.

„Mă duceam la o petrecere şi dacă-mi plăcea unul, gata… Fără protejare, că pe vremea aia nu era SIDA!”, mărturisea cu umor Monica Tatoiu pentru revista Tango.

La o emisiune de televiziune, ea oferea detalii despre începuturile vieții sale sexuale.

„Aveam 17 ani, eram la începutul clasei a XII-a și îmi era groază că mă apropiam de BAC și hormonii începuseră s-o ia razna. El era mai mare decât mine. Avea 24 de ani, dar îi era foarte frică de tata și ezita să ne apropiem mai mult. Așa că am luat eu initiațiva. Eu am fost cea care a tras să se întample. Conteaza foarte mult primul orgasm, cu cine o faci”, detalia Monica Tatoiu, potrivit wowbiz.ro.

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri din România. Este căsătorită de ani de zile cu Victor Tatoiu, cel despre care spune că nu a înșelat-o niciodată. Din mariajul lor a rezultat un băiat.

Citește și: Cum s-a îmbrăcat Adelina Pestrițu la petrecerea de botez a fiicei sale. Ultra sexy într-o rochie transparentă