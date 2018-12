Nelu Ploieșteanu a avut probleme de sănătate. „Eram epuizat, avem mușchii atrofiați”

Binecunoscutul cântăreț de muzică de petrecere Nelu Ploieșteanu a dezvăluit că a avut probleme de sănătate și a fost internat la spital.

„Nu am mai mâncat şi am ajuns la spital. Am fost o lună în spital, am ieșit de o lună și o săptămână, dar acum sunt bine, conduc, nu mai am probleme. Eram epuizat, aveam mușchii atrofiaţi și am primit un tratament cu vitamine”, a declarat Nelu Ploieșteanu la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

În luna aprilie a acestui an, lăutarul Nelu Ploieșteanu și-a pierdut fiul, Mihăiță. Băiatul a venit pe lume perfect sănătos, dar un vaccin i-a cauzat suferința. De la vârsta de două luni a avut tetrapareză spastică și encefalopatie. Mihăiță se afla în grija fostei soții a lui Nelu Ploieșteanu, Elena. Artistul nu poate trece peste dispariția fiului său.

„Chiar azi am venit de la cimitir,mergem în fiecare zi şi aprindem lumânări. Este cel mai frumos cavou din Bucureşti. Mormântul este atât de luminat ca paznicii mi au spus ca seamănă cu mormântul lui Arsenie Boca”, a mai spus Nelu Ploieșteanu, conform spynews.ro.

„Primul Crăciun este foarte greu, m[ trezesc în fiecare dimineață şi plâng. Îmi beau cafeaua cu el, plângând. Sunt niște lucruri peste care nu poți trece așa de simplu. Nu ştiu când pot să uit! Mai uit când urc pe scenă. Asta este soarta lăutarului, pe scenă trebuie să fim veseli!”, a încheiat el.

