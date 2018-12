O vloggeriță din România, subiect de controverse. S-a afișat neepilată

„Este prima oară în viața mea de adult când mă simț liberă din toate punctele de vedere. Nu m-am epilat de la sfârșitul lunii septembrie astfel pentru prima oară în 16 ani de când mă epilez „că așa trebe” „că așa se face” „că doar așa e sexy” aleg să fiu femeie liberă. Liberă de tot ce înseamnă constrângerile societății. Nu dau nicio alună pe ceea ce gândește nimeni despre mine. Sunt încrezătoare în mine. Mă cunosc cel mai bine. Mă iubesc. Am o viziune.

Vreau să mă ajut pe mine să fiu un om mai bun și să-i ajut pe alții să devină o versiune mai bună a lor. Pentru asta îți trebuie acceptare, toleranță empatie și iubire din plin. Recunoștiință pentru tot ce am ! Thank you @freelee_official for inspiring me to get to know myself better and become a stronger woman ! #alexandramyth, a #libertatate #sexylegs #hairy #parlung #picioaresexy #iubiredesine #selflove #selfcare #selfdevelopment #dezvoltarepersonala #femeie #om #realitate #toateavemparpecorp”, a scris Alexandra Myth în mediul online.



Postarea Alexandrei a provocat numeroase comentarii din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

„Îmi dau seama că face chestia asta pentru interacţiuni. Postările ei nu aveau like-uri sau share-uri şi s-a gândit că prin chestia asta o să atragă atenţia. Într-adevăr atrage atenţia, primeşte ce şi-a dorit. Personal eu nu pot să concep chestia asta. Ca femeie, mie îmi provoacă silă, scârbă, milă…”, „Fă ceea ce doreşti cu corpul tău, cât timp nu afectează pe nimeni, dar nu acuza societatea că te-a constrâns până acum. PS: Epilatul se practică din timpul Egiptului Antic şi era rezervat femeilor cu un statut important”, „Dau scroll prin comentarii si sunt efectiv dezgustat de reacţii, de cuvintele zise şi părerile despre cum ar trebui să fie o femeie şi cum arată feminitatea. Însă cel mai mult mă întristează faptul că aceste comentarii vin chiar de la alte femei care, sunt sigur, în momentul în care sunt criticate pentru alegerile făcute în ceea ce priveşte aspectul, sunt foarte ofensate şi impun principiul „corpul meu, alegerile mele”. Însă acum, când o altă femeie are curajul să spargă standardele societăţii pe care toţi trebuie să le urmeze, este criticată”, au fost doar câteva dintre comentariile la postarea vloggeriței Alexandra Myth.

Citește și: REPORTAJ/ Orfanii crescuți de bunica Tania, caz prezentat de Libertatea în septembrie, au fost vizitaţi de Moş Nicolae. Au primit în ghetuţe 50 de lei şi un lego