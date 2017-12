Oana Roman a avut joi, 28 decembrie, o nouă ediție live a emisiunii Oana punct Roman de pe pagina de Facebook a revistei Viva.

„Mi-aș fi dorit să am subiecte vesele pentru voi. Din păcate, în România, nu se întâmplă prea multe lucruri vesele. ce iese în evidență sunt lucruri triste, lucruri greu de digerat, de suportat și foarte multă moarte. Din păcate am avut de comentat foarte multe știri despre oameni care au plecat prea devereme.

Cel mai comentat caz a fost cel la medicului Lucan, de la Cluj, acel medic care se ocupă, în mare, de afecțiunile legate de rinichi. Acum este în mijlocul unui scandal enorm legat de actrivitatea lui profesională.

În ultimii ani au ieșit multe scandaluri la suprafață legate de medici. Acum, o altă somitate din domeniu apare în mijlocul uni scandal, legat de o presupusă delapidare. Nu vorbim doar despre o delapidare. În plus, se pare că acest om a decis luând cine merită să facă transplant și cine nu în funcție de banii pe care pacienții puteau să-i plătească…

15 ani în care domnul Lucan și-a văzut de activitatea sa, a încasat banii pe care i-a vrut și bătându-și joc de oameni, a fost un răsfățat al guvernanților, președinților și Bisericii. A fost decorat cu înalte distincții de nu mai puțin de trei ori… ne place să ne decorăm impostorii, îi apreciem că ne-au ajutat pe noi. A operat foarte multe vedete, oameni publici…

Cam așa se dau meritele în România, nu neapărat pe criteriu de competență, ci de prietenii…

Un lucru de bun simț ar fi ca acestui doctor să i se retragă toate medaliile și distincțiile pe care le-a primit de la statul român. Acest om să ajungă undeva la groapa istoriei.

Este milionar în euro, are o clinică privată unde operează” a spus Oana Roman despre medicul Lucan.

Vedeta a comentat și pe marginea soților sinucigași de la Iași, care au decis să-și pună capăt zilelor, spânzurându-se în ziua de Crăciun.

„Stai și te întrebi ce se poate ascunde în spatele acestei imagini perfecte de cuplu, în condițiile în care ei aleg să se sinucidă. ce nenorocire ar fi putut să aibă loc între ei. De ce depresie suferea unul dintre ei ca să se ajungă aici. gestul e inexplicabil, șocant și de neînțeles… de ce femeia asta să se fi spânzurat. oamenii din jurul lor spun că nimic nu ar fi prevăzut așa ceva. se pare că au băut mult alcool înainte de acest gest. dacă ai băut așa de mult, cum reușești să îți pui ștreangul de gât. Este absolut îngrozitor ce s-a întâmplat cu acești oameni”, a afirmat Oana Roman.

Vedeta a vorbit și despre Pepe, de a cărui familie este extrem de apropiată.

„De 20 de ani încoace, am privilegiul de a avea două familii, două locuri în care mă duc și mă gândesc că sunt în familie. Unul dintre cele mai mari vise a fost acela de a avea o familie mare. Am o soră cu nouă ani mai mare ca mine, de aceea nu am fost foarte apropiate. Din păcate, suntem și caractere extraordinar de diferite. Mi-am dorit să am o familie mare…

La un moment dat, soarta a făcut să îl cunosc pe Pepe. prin intermediul Danei, fosta lui iubită, l-am cunoscut. A fost cumva, a devenit pentru mine fratele pe care mi l-am dorit să îl am. Deși e mai mic ca mine, l-am văzut ca un frate mai mare. M-a dus în Drumul Taberei la mama lui, la tatăl lui, la frați, la soră și pe nepoții lui. O familie numeroasă, foarte repede între noi s-a creat o chimie. M-am simțit ca la mine acasă. M-au adoptat ca pe un membru al familiei lor. Uneori, familia de sânge poate să nu fie la fel de importantă ca familia de suflet”, a încheiat Oana Roman.