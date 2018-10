În timpul unui duel, Tudor Chirilă și Irina Rimeș au dansat împreună, s-au amuzat și s-au simțit de minune. Ba chiar Tudor Chirilă a luat un aparat de fotografiat și a pozat-o în diverse ipostaze pe colega lui de juriu.

Cele văzute între Tudor Chirilă și Irina Rimes l-au făcut pe Smiley să facă declarații neașteptate despre ceea ce se întâmplă între colegii săi.

„Nu știu. Eu merg pe treaba aia: „Cine se iubește, se tachinează”. Eu preconizez, acuma nu știu dacă vom afla vreodată. Există o tensiune acolo între ei. Și nu cred că e o tensiune de natură profesională… Ea a și spus că îi place de Chirilă, deci este ok. Hei, hei, nu se știe”, a spus Smiley la Vocea României.

„Mda… Mie mi se pare că Smiley o trage mai mult de codiță pe Irina și că este și este un fel de-al lui, elegant, de arunca, de a pasa o pisică în curtea mea. Dacă e stau bine și să mă gândesc și la istoria blind-urilor e ciudat cum vine asta de la Smiley. Cel care tachinează este el”, a replicat Tudor Chirilă la cele spuse de colegul său de la show-ul transmis de Pro TV.

Tudor Chirilă se iubește de șase ani cu Iulia

Iulia Mîzgan și Tudor Chirilă se iubesc de aproape șase ani, iar povestea lor, despre care s-a aflat destul de târziu, a rămas în limita discreției. Practic, sunt extrem de rare aparițiile lor publice, care pot fi numărate pe mai puțin de degetele de la o mână. Iulia și Tudor au împreună doi băieței: unul născut în noiembrie 2014, iar al doilea, în iulie 2016.

Irina Rimes a fost căsătorită

Irina Rimes, în vârstă de 26 de an, a fost căsătorită cu Andi Bănică. Artista avea doar 22 de ani când s-a măritat cu acesta.



„A fost o dragoste frumoasă. Un om de la care am învăţat foarte multe lucruri. Cred că ceea ce sunt acum am învăţat de la el. El este foarte deschis, iubeşte oamenii. Are nişte calităţi extraordinare pe care le-am deprins şi eu: cum să scriu, cum să socializez, să înţeleg umorul românesc. Este şi un leneş foarte mare, trebuia să-l trag mereu din urmă. Era ca un copil pe care trebuia mereu să-l cert”, a declarat Irina Rimes ]ntr-un interviu.

„Suntem doi oameni frumoşi, nu am avea altfel cum. Aşa s-a întâmplat, am devenit doar doi prieteni foarte buni. Chiar dacă este un divorţ la mijoc, e un lucru frumos când doi parteneri rămân prieteni…

Îmi adaugă nişte steluţe pe epoleţi. Dar nu cred că m-a făcut mai înţeleaptă. Desigur, acum mă gândesc de două ori înainte să fac un pas, dar nu este ceva de care să-mi pară rău. Şi sunt sigură că nici el nu regretă acest lucru”, a mai spus artista.

Citește și:

Cele mai mari cutremure produse în ultimii ani în România. Un seism din 2014 a crăpat șosele în Galați