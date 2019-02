Pprezentatorul TV are o condiție fizică de invidiat, iar asta se datorează nu doar moștenirii genetice, ci și faptului că-și pune corpul la treabă. Indiferent cât de târziu se termină filmările pentru „Exatlon” sau cât de devreme încep, prezentatorul se scoală cu noaptea în cap pentru a-și face programul de exerciții. Observând cât de bine se simte dacă își începe ziua cu mișcare, Cosmin încearcă acum să mobilizeze persoanele din jurul lui să-și schimbe stilul de viață.

„Nu am fost adeptul slăbirilor bruște, am încercat să conving mulți oameni că prin exerciții în fiecare zi se poate, e important să te miști în fiecare zi; poate să fie sală, poate să fie alergare, dar dacă faci măcar o oră pe zi, e bine. Eu mă trezesc dimineața la 6.30 și alerg, după care mai fac niște exerciții combinate, în ziua în care nu fac asta mă duc la sală, o oră, și fac exerciții pentru tot corpul. Tot timpul am făcut mișcare. Eu sunt adeptul cumpătării în toate, pentru că dacă exagerezi, se vede”, a declarat, pentru Libertatea, Cosmin Cernat.

Mănâncă de toate, dar cu măsură

Pe lângă antrenamentele fizice constante, Cosmin Cernat e atent și ce alimente consumă. Nu își privează organismul, însă își face poftele… cu măsură. Practic, moderația este cheia unei vieți sănătoase.

„Eu nu sunt adeptul nici unei diete, important este să îți asculți organismul în momentul în care îți cere ceva și importantă este măsura. Dacă organismul îți cere proteină, îi dai proteină, dacă îți cere dulce, îi dai dulce, dar este esențial să nu exagerezi. Eu mănânc aproape orice, mănânc și pâine, și carne, dar nu multă, pește, mănânc și pizza o dată pe săptămână sau la două săptămâni, dacă îmi e poftă. Am însă grijă la cantitate și la ce îmi cere organismul”, a precizat vedeta Kanal D.

