Brigitte Sfăt a vrut să se sinucidă din cauza problemelor cu Ilie Năstase

„Am suferit foarte mult că nu m-a lăsat să divorţez! Adică eu am ajuns în stadiul în care am vrut să mă sinucid. Ajungi într-o situaţie în care te gândești că nu mai ai pentru ce sa trăiești, dar mi-am dat seama ca am doi copii și aşa… dar am avut depresii datorită faptului ca nu m-a lăsat să-mi refac viața! Am avut o perioadă foarte zbuciumată, în care am fost foarte îndrăgostită şi nu mi s-a dat divorţul. O parte din mine îşi doreşte ca să simtă și el ce am simţit eu anul trecut! Atât pot să spun. Este un lucru pe care pot să-l spun! O parte din mine doreşte să treacă şi el prin ce am trecut eu anul trecutm atât!”, a declarat Brigitte Sfăt pentru Antena Stars.

Brigitte Năstase a vorbit cu avocatul ei şi a retras actele de divorţ. „Statutul meu în momentul de față este de femeie în divorț și sincer afirmația pe care am făcut-o despre un iubit, am făcut-o expres, pentru ca el să-și oficializeze el relație, pentru că știam deja de patru luni de relația asta. Trebuia să fac pasul ăsta să poată și el să dea pe față relația pe care o avea deja. Nu îmi doresc să vorbesc acum mai ales că am vorbit cu avocatul meu şi am făcut o schimbare de plan. În momentul de faţă ştiu că plec cu Cristina, cu sora mea, plecăm la Monte Carlo că vrea să achiziţioneze un apartament acolo, şi mergem să vedem, oricum în momentul de fata vreau să zic ca sunt un om curtat, dar în mometul de faţă eu sunt în divorț şi nu am o relaţie, sunt exact aşa cum m-a văzut lumea”, a mai declarat Brigitte Năstase.

