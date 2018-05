Ediția de anul acesta iese din tiparele edițiilor trecute și vine cu 4 zile pline cu de toate, la Iași. Proiecții de filme, street food, concerte în fiecare seară și, bineînțeles, marele concert din 26 mai cu cei peste 30 de artiști de top confirmați în Morning ZU.

“De 10 ani, din momentul în care a intrat ONAIR, Radio ZU este numărul 1 în preferințele publicului. Vă mulțumim pentru fiecare zi în care sunteți alături de noi”, spun Buzdugan și Morar.

”România, oriunde ai fi, te așteptăm sa vii. TU ești FORZA ZU”, transmit Buzdu și Morar care vor fi în acțiune în toate cele 4 zile Forza ZU 2018. ”Miezul evenimentului, cel de la care a plecat fenomenul Forza ZU, este concertul din 26 mai. Cei mai importanți și iubiți artiști din România vor urca pe scena amplasată în fața Palatului Culturii, pentru a da definiția a ceea ce înseamnă „un show cât o țară”. Carla’s Dreams, Delia, Irina Rimes, La Familia, The Motans, Antonia, Blacklist, Vanotek, Alina Eremia, Liviu Teodorescu, Raluka si Vescan, Mira, Ioana Ignat si Edward Sanda, What’s Up, Smiley, Feli, Andra, Grasu XXL si Guess Who, Lidia Buble, Lora, Noaptea Tarziu, Guz, Fly Project, Connect R, Adda, Randi, Pindu, Iris, Lino, 3 Sud Est, Jo sunt artiștii care promit 8 ore de hituri LIVE, pe o singură scenă, scena Forza ZU de la Iași. Show-ul va fi transmis în direct la Radio ZU, pe Visual Radio (www.radiozu.ro) și pe ZU TV.”, conchid Buzdu si Morar.

De asemenea, Romantic Fm câștigă noi ascultatori în rândul publicului bucureștean, fiind preferat zilnic de peste 100.000 de ascultători, cu o cotă de piață de 5.4%, potrivit ultimului Studiu de Audiență Radio, pentru perioada 8 ianuarie -22 aprilie 2018.

