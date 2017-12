Cum reușește Sandra Izbaşa să arate perfect. Sportiva mărturisește că este atentă la ceea ce mănâncă, însă, o data pe lună se răsfață.

Sandra Izbaşa a mărturisit că îşi permite din când în când să mănânce fast food şi dulciuri. Mai mult, în cadrul unui interviu la Antena Stars, aceasta a dezvăluit și ce a făcut cu primii bani câștigați din diurnă.

Sandra Izbașa trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Petrișor Ruge

„Mănânc fast food, o dată pe luna, sushi, dulce. Nu prea gătesc, dar vreau să invăţ. Încerc să fiu echilbrată. Nu am regrete, încerc să găsesc modalitatea ca, în timp, totul să se rezolve şi să nu se transforme nimic în regret. Eu iau părţile bune din ceea ce mi se intâmplă. Şi când am ratat la sol, am luat-o ca pe o lecţie. Eu m-am antrenat mii de ore, dar aia a fost o lecţie pentru mine şi nu am ce să regret. Nu ştiam că se dau bani la gimnastică. Eu am şi spus primim şi bani? Nu au fost mulţi bani. Din diurnă mi-am cumpărat un parfum. Părinţii mei m-au sfătuit mereu, au fost aproape de mine. Cariera mea a fost construită pe foarte multă muncă, vreau să fiu o inspiraţie zi de zi. Eu îmi iubesc viaţa, prietenii, familia. Normal că are cine să-mi spună noapte bună. Sun eu şi tot îmi spune cineva. „ a dezvăluit aceasta în emisiunea ‘Agenţia VIP”.

Sandra Izbașa și Petrișor Ruge formează un cuplu discret. Cei doi refuză să își expună viața personală. Chiar dacă apropiații se așteptau să existe o nuntă, ei bine, cei doi nu au încă planuri în acest sens.

