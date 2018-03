De ce și-a botezat Liviu Vârciu fetița în Postul Paștelui. Artistul a explicat în cadrul emisiunii de la Antena 1, de ce a luat această decizie și de ce nu a existat o petrecere, după ce micuța a fost creștinată.

“Am botezat, îi salut pe toţi finii mei. Am trei fini, doi băieţel şi o fetiţă. Nu i-am chemat pentru că am vrut să fac ceva restrâns în familie. Mama nu a putut să vină. La mulţi ani, mamă, te iubesc! A fost ziua ei. Ştiu că e păcat. Nu e păcat să botezi, e păcat să faci petrecere în post. Plângea fata. Copilul meu e tare cuminte. Am zis că ceva se întâmplă. Plângea în continuu. A venit un preot şi a zis să botezăm copila pentru că ieşim cu ea în oraş, se deoache. De asta am decis. Şase luni face fata luna asta. Cea mare a avut spectacol, a avut teatru. Tati, iartă-mă! Ştiu că eşti supărată pe mine”, a spus Liviu Vârciu la Antena 1.

“Eu mai fac. Mai vreau. Pe ambele mele fete le cheamă Maria. Anda a găsit numele Anastasia. Eu mă gândesc la Lazariuc. Ea a ales. Chiar dacă credeţi că sunt un pic plin de mine… da, chiar sunt un pic plin de mine. Dacă fac băiat o să îl cheme Liviu Vârciu jr.. Toţi ne merităm soarta. De la 18 ani poate să schimbe. Pe mine m-a speriat cineva: mamă, dacă ai copil, plânge, ţipă, urlă. Da, să faceţi copii!”, a mai spus Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu va organiza petrecerea de botez pe 19 mai. “Pe 19 mai o să facem petrecerea de botez. Botez de poveste! Are deja rochiţa. Cu o zi înainte de botez copila nu a dormit, a plâns încontinuu. Ceva e!”, a mai spus Liviu Vârciu, care mai are o fiică adolescentă dintr-o relație anterioară.

