Diana Belbiță a fost eliminată de la Exatlon, în ediția de miercuri, 18 aprilie. Nimeni nu se aștepta ca sportiva să plece acasă așa curând.

Vestea a venit ca un trasnet pentru Faimosi, in ciuda tensiunilor iscate in urma nominalizarilor. “Nu cred, nu cred, nu are cum”, a spus Geanina.

“V-am spus, eu cred. Ma asteptam sa se intample asta. Am simtit. Pentru fetele mele am un singur mesaj, sa ramana unite. Pentru baietii mei, lor le spun sa lupte in continuare”, a Diana Belbita, in editia Exatlon 18 aprilie. Diana Belbita nu si-a putut stapani lacrimile si s-a despartit cu greu de colegii din competitie. În ediția din 29 martie, Diana Bulimar a fost eliminată de la Exatlon.

