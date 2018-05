Ionuţ Sugacevschi, “Războinicul” de la Exatlon, a declarat că se bucură că banii câştigaţi de Vladimir Drăghia vor merge către o cauză nobilă şi a recunoscut că publicul a votat cauza, şi nu concurentul. Cel poreclit “Jaguarul” a dezvăluit şi ce i-a spus lui Vladimir Drăghina, în timpul finalei, înainte de anunţarea câştigătorului.

“Am simțit că el o să câștige. În pauză de publicitate am mers la el, i-am strâns mâna și i-am zis că el o să câștige. I-am zis că nu mă supăr. Nu voiam banii, trofeul. Eu am venit cu un scop, să ajung în vârful muntelui. Eu nu m-am gândit la bani, m-am gândit să ajung acolo. Publicul a votat cauza. Eu mă simt fericit, mă simt campion, sunt fericit că a fost așa”, a spus Ionuţ Sugacevschi, în emisiunea Wowbiz, potrivit wowbiz.ro.

De cealaltă parte, Vladimir Drăghia a dat asigurări că banii câştigaţi vor ajunge acolo unde a promis. Câştigătorul Exatlon România a fost sincer şi a recunoscut că, în desemnarea campionului, cauza sa poate a cântărit mai mult, pentru că din punct de vedere sportiv, el şi Ionuţ erau egali.

“Vreau să îi asigur că acești bani ajung la acei copilași care au nevoie de ei. Mi-am dat seama încă de la început că nu ai cum să câștigi acest concurs dacă îți faci planuri. În ziua jocului am simțit că o să pierd. În semifinală mă pregăteam pentru ieșire, chiar și în finală. Abia aștept să văd semifinală, toți cei care am ajuns acolo am meritat premiul asta. Toți suntem, din punct de vedere sportiv, la fel. Șansa ne-a dus în finală, iar din punct de vedere sportiv noi eram egali, poate că a cântărit mai mult cauza mea”, a spus Vladimir Drăghia.

Vladimir Drăghia a fost desemnat câştigătorul Exatlon 2018, în finala care a avut loc pe 23 mai. În timpul finalei, Vladimir a spus că, în cazul în care va câştiga, va dona banii unei fundaţii care se ocupă de copiii bolnavi de cancer.

Câștigătorul Exatlon România a fost desemnat prin voturile publicului, iar rezultatul a împărţit fanii emisiunii în două tabere. Cei care îl vedeau câștigător pe Ionuț Sugacevschi au considerat că învingătorul trebuia declarat tot în urma unor probe sportive, nu pe baza voturilor publicului, situație în care, spun aceștia, Vladimir a avut un avantaj, grație notorietății sale. Însă, fanii lui Vladimir sunt de părere că acesta merita să câștige concursul și că, în pofida notorietății sale în afara competiției, a fost un concurent care și-a demonstrat valoarea în probele sportive. Iată câteva din părerile acestora.