A murit de cancer la o lună după ce echipa Visuri la cheie i-a refăcut casa. Este vorba despre Violeta din comuna Urseni și drama familiei sale. Femeia a lăsat în urmă trei băieți, dintre care unul bolnav de autism, iar cazul lor a cutremurat o țară întreagă.

După ce în urmă cu câțiva ani le-a ars casa, Violeta și copiii au fost nevoiți să se mute într-un magazin din sat, nefolosit. Între timp, o fundație a reușit să strângă banii necesari pentru construirea unei noi case. Din păcate, lucrarile s-au oprit brusc, atunci când Violeta a aflat că suferă de cancer, astfel că toți banii strânși au ajutat la tratamentul acesteia.

A murit de cancer la o lună după ce echipa Visuri la cheie le-a adus zâmbetul pe buze

Cu ajutorul Otiliei și a fundației pe care a inițiat-o, tânăra care a făcut tot posibilul ca viața Violetei și a băieților ei să se schimbe, echipa „Visuri la cheie” le-a adus zâmbetul pe față și le-a construit casa mult dorită. Din păcate, Violeta a murit la o lună de când casa i-a fost predată.

„Am primit sute zeci de mesaje, in care oamenii ne intreaba daca Violeta a apucat sa doarma si ea macar o data in casa…Daca intr-adevar copiii locuiesc acolo. Da, casa le-a fost predata pe 25 septembrie, cand s-a filmat „mutarea autocarulu”i, iar Violeta a plecat spre Cer pe 26 octombrie. Copiii locuiesc in casa. O ingrijesc si o curata „luna”. Totul este absolut impecabil in casuta lor. Cand am cumparat acoperisul marca „lindab”, m-a intrebat cineva din localitate: „Tu chiar vrei sa-i faci Violetei cea mai frumoasa casa din sat?!”.