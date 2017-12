Simona Halep, apariție răvășitoare la Gala ELLE Style Awards 2017, cel mai spectaculos eveniment al anului. Sportiva a făcut senzație pe covorul roșu, atunci când a apărut îmbrăcată într-o rochie neagră, mulată pe corp, ce i-a pus în valoare silueta.

Simona Halep se află printre invitații prezenți la Gala ELLE Style Awards 2017, organizat în această seară la Palatul Parlamentului.

În seara de Moș Nicolae, are loc la Palatul Parlamentului gala pe care toată suflarea mondenă din România o așteaptă cu sufletul la gură: Elle Style Awards! Iar în acest an lucrurile vor arată și mai spectaculos, dat fiind și dress code-ul, ”express yourself in an ARTSY way”!

Pentru că e o ediție aniversară, revista Elle, cea mai citită revistă glossy din România, a pregătit un show de zile mari, la care cele mai populare vedete vor fi premiate pe baza voturilor primite de la cititori. Practic, la 20 de ani de existență, Elle a pus la cale un eveniment ”sexy, stilish, spirited”, cu un dress code spectaculos, în cadrul căruia vor fi premiate personajele reprezentative din mai multe categorii. Best designer, best young designer, best hairstyist, best make-up artist, best photografer, best model, best personal-style, best romanian brand, best fashion blogger și, desigur, best pop artist.

FOTO: Dumitru Angelescu

Citește și