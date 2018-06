În timp ce mulți artiști preferă să se identifice și în viața de zi cu zi cu omul care apare în fața publicului, Sore preferă să delimiteze viața personală de cea profesională, mărturisindu-ne că are dublă personalitate. Asta nu înseamnă însă că publicul cunoaște o latură extrem de diferită de cea pe care o afișează în fața familiei.

“Obsesia mea este să nu fiu penibilă. N-ai cum să controlezi asta, să fim sinceri… Penibil ești dacă te naști cu asta. La fel cum e și cu vulgaritatea. Dacă nu ești vulgar, e greu să încerci să fii, pentru că nu o ai în tine. Poți să te corectezi, dar invers e mai greu”, ne-a dezvăluit Sore, completând că această obsesie se datorează faptului că îi place să dețină controlul la orice. “Obsesia mea de a nu fi penibilă poate fi tradusă altfel: sunt obsedată de control. Adică… îmi place să am lucrurile în mâini, să am frâiele în mâini, să pot să controlez cât mai multe lucruri cu privire la profesie, la viața personală, la look, la orice. Îmi place să fiu omul care ia decizii, nu îmi place să se ia decizii în locul meu. Chiar dacă am o echipă cu care lucrez, asta este firea mea”.

Sore spune că e bipolară și obsedată de control: “În momentul în care intru pe scenă sunt o altfel de persoană”

Artista crede că a dobândit această obsesie în timp, din momentul în care a început să devină persoană publică. Tot în timp a învățat cum să-și controleze cele două personalități. “În momentul în care intru pe scenă sunt o altfel de persoană, nu știu cum să-ți spun… Uneori, am spus că sunt bipolară, în sensul că iubesc scena, iubesc meseria pe care o am și îmi place să fiu în atenția publicului pe scenă, dar în momentul în care cobor de pe scenă, redevin cealaltă fată. Nu neapărat mamă, că asta am avut-o și înainte să devin mamă… Îmi place să fiu cântăreață, dar nu îmi place să fiu vedetă, celebritate, cum se cheamă treaba asta”, ne-a mai mărturisit artista.

