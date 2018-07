„Cinci luni am visat la momentul când o să se întoarcă și o să rămânem singuri, noi trei. Tot ce-mi doream era să ne strângem în brațe, dar el mi-a pus cea mai frumoasă întrebare pe care am auzit-o vreodată: «Vrei să îmbătrânim împreună?» Mi-a pus pe deget un inel improvizat din ambalajul de la o ciocolată și credeam că nu poate să fie mai frumos de atât”, a scris Alice Cavaleru, pe pagina ei de socializare.

„A fost aproape foarte romantic (râde). Hotărâsem să fac asta, pe când număram lunile pline, pe când aveam timp să le ordonez pe toate. Spun aproape foarte romantic pentru că planul era să o cer în aeroport, imediat ce ieșeam pe porțile alea de la Aeroportul Otopeni, Sosiri, ceea ce ar fi fost ca în filme, știu, dar pentru că m-am întors printre ultimii și erau sute de oameni care ne așteptau acolo, nu am vrut să pun presiune pe ea, să-i pun întrebarea de față cu toți oamenii. Nu am vrut să se simtă încolțită, așa că am așteptat să rămânem doar noi trei, în parcarea aeroportului, departe de străini, și m-am pus într-un genunchi (după două ezitări), am rupt ambalajul de la o ciocolată, pentru că nu aveam inel de logodnă la momentul respectiv, l-am transformat într-un inel, și am întrebat-o dacă mă lasă să îmbătrânesc lângă ea”, a spus Vladimir Drăghia, pentru VIVA!

Citește și

Elevii de 10 la Bacalaureat iau drumul facultăților din străinătate. De la Colegiul „Mihai Viteazul”, la University of Amsterdam și Imperial College London