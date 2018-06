Încă de la prima apariție la „Românii au talent” toată țara a fost alături și l-a susținut pe Emil, ceea ce l-a făcut să creadă atât în propriile forțe cât și în a celor din fața micului ecran. „Pe tot parcursul emisiunii am hrănit sentimentul că pot să câștig. Cred că atunci când faci parte dintr-o competiție e foarte important să realizezi că tu ești într-o competiție în care de fapt participi alături de alte talente și dacă vrei să scoți maximul din tine trebuie să realizezi că trebuie să lupți pentru acel premiu. Deci am zis că pot să câștig până în ultima clipă. În momentul în care am dansat ultimul dans, de atunci în colo nu a mai depins de mine. A depins de cel de Sus și de cei de acasă. Așa a fost cum au vrut ei, cum și-au dorit ei. Dar da, am sperat și chiar am sperat”, ne-a povestit Emil Rengle, completând că a reușit să-i facă și pe cei mai cârcotași, pe cei cu idei preconcepute, pe cei care nu vedeau un bărbat dansând pe tocuri sau pe cei care nu sprijină recunoașterea publică a sexualității, să revină la alte sentimente și să-l accepte.

„Încă de după semifinală m-au sunat că vor să încerce, deci finala era deja așa un boom de succes. Eu cred că acest premiu pentru mine a reprezentat mult mai mult decât un premiu al meu. A fost un premiu al nostru, al tuturor pentru că oamenii care m-au votat pe mine, au votat din punctul meu de vedere, schimbarea. A fost o premieră genul de dans care a câștigat, dansul că a câștigat, stilul, comunicarea pe care am avut-o cu publicul, totul a fost diferit și eu cred și consider că am câștigat mult mai mult noi toți, decât un premiu. Am câștigat acceptarea faptului că suntem diferiți, că suntem originali și am câștigat mai multă dragoste și iubire pentru că de fapt ăsta a fost mesajul și asta au votat oamenii”, a completat artistul.

Emil Rengle a câștigat 120.000 de euro, însă satisfacția lui vine din admirația publicului

După ce a văzut că poate schimba percepția oamenilor, coregraful vrea să convingă și mai multe persoane că regulile sunt făcute ca să fie încălcate sau înlocuite, atât timp cât nu fac rău celor din jur. „Legat de tocuri. Chiar și în seara asta mi-ar fi plăcut să vin pe tocuri, dar dress code-ul era fără tocuri și de asta nu mi-am pus, dar mi-aș fi dorit pentru că eu cred că regulile ni le creem noi. Și regulile au fost create de noi oamenii, deci tot noi putem să le schimbăm atunci când vrem sau nu mai credem în ele. Cel mai important este că trebuie să fim așa cum simțim noi că trebuie să fim, să credem în valorile noastre și să nu ne fie rușine de ceea ce suntem. Așa că dacă vrei pe tocuri sau fără tocuri, te rog frumos să te exprimi așa cum îți dorești tu”, ne-a mai mărturist Emil, completând că se va folosi de banii primiți la concurs pentru a continua acest demers, de a-i face pe cei din jurul lui să-i accepte pe cei asemenea lui.

„Speak m-a atacat mai devreme și mi-a spus că vrea să plece în excursii. Nu cred că o să facem asta în curând, în primul rând că mai durează până o să încasez banii. Chiar azi (n.r. marți) am donat o parte din bani, premiul meu de originalitate către Bianca cea care a ocupat locul II, care este o fată foarte talentată și mă revăd în ea. Are 12 ani. Știu ce înseamnă să fii mic, să muncești, știm cu toții ce înseamnă să muncești și câte ore de repetiții ia să poți să pui ceva profi pe scenă, tocmai de asta mi-am dorit să o susțin. Din restul banilor îmi doresc să continui mesajul meu și să investesc în tot felul de activități, spectacole în care pot să duc acest mesaj al dragostei pe care l-am început în această emisiune”.

VIDEO: Bogdan Sorocan

FOTO: Dumitru Angelescu

