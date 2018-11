În urmă cu 25 de ani, Viorela Filip și profesorul Cristian Bârlădeanu se aflau în luna de miere, la New York. Azi, cei doi sunt în continuare împreună. O iubire adevărată se amplifică ȋn timp și, cu puterea versului prin care este mărturisită, devine nemuritoare', ne spune solista, cea mai titrată profesoară a genului, mentor pentru zeci de vedete ale momentului.

Titlul albumului vine de la o poezie pe care am scris-o pentru soțul meu, Cristian Bârlădeanu, pentru că se apropia ziua nunții noastre de argint. I-am citit versurile prietenei mele, interpreta Ioana Sandu, iar soțul ei, compozitorul Francisc Reiter, a vrut să compună melodia ca un dar pentru evenimentul din familia noastră. Așa s-a născut această splendidă melodie-crez «Dragostea nu ia vacanță», pe care am considerat-o ca fiind cea mai potrivită ca titlu de album', ne-a mărturisit interpreta despre CD-ul ce va fi lansat joi.

Viorela Filip lansează un CD dedicat soțului ei

A trecut ceva vreme de la precedentul album, pe de-o parte, pentru că sunt foarte exigentă cu mine și am dorit să adun pentru acest nou abum piese valoroase, șlagăre. Pe de altă parte, nu am avut timp. Sunt interpretă, textieră și compozitoare, de asemenea, profesoară de canto – muzică ușoară la Școala de Artă din București. În plus, sunt invitată ȋn foarte multe jurii, la concursuri și festivaluri de gen, ȋn țară și ȋn străinătate', își scuză pauza discografică Viorela Filip, unul dintre cei mai productivi textieri muzicali (a scris pentru Corina Chiriac, Angela Similea, Gabriel Dorobanțu, Mirabela Dauer etc), dar și profesoara ce a școlit peste 300 de elevi (printre care Nicoleta Matei, Radu Ille, Sorana – ex A.S.I.A., Alina Sorescu, Adina Postelnicu, Anneʼs).

Despre elevii săi și cântăreții pentru care a compus spune că o fac să se simtă foarte mândră. Nu există suficiente cuvinte pentru a exprima bucuria pe care o simt atunci când îi văd și îi aud, sunt mândră de toate realizările și succesele lor, de fiecare apariție a lor ȋn pubic și la TV, iar satisfacția mea cea mai mare este atunci când cânt pe aceeași scenă cu foștii mei elevi, azi artiști, în spectacole și emisiuni de televiziune', conchide profesora de muzică Viorela Filip, una dintre cele mai populare prezențe muzicale, mai ales în perioada Epocii de Aur.

