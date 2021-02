Opinii Dacă am colecta taxe cât Bulgaria și Ungaria, am putea dubla bugetele de sănătate, educație, locuințe și mediu! Va reuși Cîțu să schimbe ANAF? Opinie de

Cornel Ban Ultimul update Marți, 02 februarie 2021, 11:02

Vrem un stat ca afară. Dar cu ce bani? Cornel Ban, unul dintre cei mai reputați economiști români ai perioadei recente, ne arată că dacă am colecta cât reușesc să adune la buget Bulgaria și Ungaria am avea în plus peste 5 miliarde de euro pe an, ceea ce ne-ar aduce trei spitale regionale noi și o cale ferată modernă de la București la Vaslui. În fiecare an. De aceea, premierul Cîțu a făcut din reformarea ANAF ceea ce pare a fi constanta și prioritatea gândirii sale în materie de schimbare esențială în funcționarea statului. Cum poate reuși?