Cele mai amuzante momente la postul public Radio România Actualități (RRA) apar atunci când, în timpul unui radiojurnal sau unui buletin de știri, se face legătura la Palatul Cotroceni sau la Palatul Victoria pentru a transmite în direct declarațiile președintelui sau ale premierului. Declarații importante pentru țară! Și au fost destule „întreruperi” în ultimii trei ani.

În astfel de momente, vocea de robot a crainicului capătă brusc un tremur, o fâstâceală, o panică, abia dacă apucă să anunțe: „Dăm legătura la Palatul Victoria…” și „calea” se ridică, făcând loc vocii robotului Klaus Iohannis sau premierului.

Amuzamentul amar provine tocmai din brutalitatea cu care este tăiat firul știrilor, de parcă trebuie executat fără întârziere „ordinul pe unitate” venit de undeva de sus, mult deasupra bietului cititor de știri de la RRA.

Vineri dimineață, 22 iulie, crainicul buletinului de la ora 8.00 a citit prima știre despre codurile portocalii și roșii care vor fi în weekend, o informație importantă, așa cum îi stă bine postului public de radio, ca să afle românii ce temperaturi îi așteaptă. În a doua știre, crainicul ne-a anunțat că în dimineața respectivă, premierul Nicolae Ciucă va ține o videoconferință de urgență cu prefecții pe tema măsurilor pentru combaterea urmărilor caniculei și când să citească a treia știre, în care ministrul mediului, Tánczos Barna… s-a auzit vocea premierului Nicolae Ciucă, voce de om trezit cu noaptea-n cap și pus în capul mesei de ședință.

Intervenția cu pietre în gură

Premierul era prezent la videoconferința de urgență cu prefecții. Generalul s-a poticnit (ca de obicei) în fraze lungi despre măsurile care se vor lua, în stilul său bolovănos, n-a spus clar care vor fi măsurile, a mormăit niște generalități, niște banalități, greu de urmărit, imposibil să fi reținut ceva concret în cele două minute de bălmăjeală. După introducerea bombastică, premierul i-a dat cuvântul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care era ceva mai vioi, dar tot scorțos și afectat. N-a stat mai mult de 30 de secunde în transmisiune directă, pentru că producătorul de la RRA i-a tăiat „calea”, n-am rămas cu ceva din ce începuse să spună, s-a reauzit vocea crainicului, care a reluat sârguincios știrea cu ministrul mediului…

Cu ce-am rămas eu, ascultător de Radio România Actualități (sunt plătitor de impozite, ascult radioul de stat!), după această „transmisiune” de la Palatul Victoria? Cu nimic. Doar cu părerea că autoritățile muncesc și în weekend, Ciucă a fost prezent la „unitate” la ora 8.00, a instruit prefecții împreună cu „adjutantul” Arafat, premierul se implică în combaterea efectelor caniculei, are grijă de țară, urmărește situația, are grijă de români! Doar cu o părere, cu o notă bună la imagine, cu asta am rămas!

De asemenea, Radioul și-a făcut datoria de instituție publică de presă, a informat publicul ascultător despre activitatea premierului, asta-i menirea, să informeze… Ce să informeze? Pentru că prin această transmisiune de mântuială, butonată la ordin, n-am aflat nimic!

Cred că genul acesta de „transmisiune în direct” este o practică de Public Relations. În fapt, dacă analizăm toate știrile pe care le difuzează Radiodifuziunea venite de la guvern, președinte și partide, ajungem la concluzia că radioul public este mai degrabă o agenție de PR pentru politicienii de la putere. „Premierul a declarat…”. Ce-a declarat? Un fâs… „Ministrul cutare a declarat…”. Ce-a declarat? Un fâs…

Așa se face presa de stat, din fâs în fâs. Agenție de propagandă pe vremea lui Ceaușescu, radioul public s-a transformat după revoluție într-o agenție de PR pentru politicienii de la putere. Toate banalitățile spuse de președinte, premier și miniștri trebuie livrate către ascultători.

Fără selecție, fără filtru inteligent, la grămadă. Asta a spus premierul sau președinte, asta difuzăm, ne-am făcut datoria, să trăiți! Pentru că Radiodifuziunea, nu-i așa?, este în slujba puternicilor zilei, nu a audienței cu care se tot laudă, potrivit sondajelor.

Am citit și interviul pe care Maria Țoghină, realizatoarea emisiunii „Serviciul de noapte” la Radio România Actualități și membru în Consiliul de Administrație al instituției din partea Guvernului, l-a luat premierului Nicolae Ciucă în urmă cu o lună. Un interviu care se încadrează cu succes în portofoliul de PR al „agenției”. Au fost ocolite marile probleme ale premierului, de la plagiatul tezei de doctorat și implicarea serviciilor de informații în redactarea proiectelor securității până la tensiunile din coaliție. Interviu ușurel, interviu de „serviciu de noapte”. (Probabil că i s-au dat premierului întrebările înainte, cum se practică în industria de PR – dar să nu fim răutăcioși!)

Despre desființarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), prevăzută în proiectul noii legi a educației, subiect ocolit de televiziunile de știri cumpărate de coaliția PSD – PNL, site-ul Radio România Actualități are o știre de „serviciu” în care interlocutori sunt vicepreşedintele Consiliului, profesorul Mircea Dumitru, și (cum altfel?) purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, care îi asigură pe jurnaliștii prestatori de servicii că CNATDCU „nu doar că dispare această instituție, dar ea se va consolida…”. Ceea ce lipsește din această știre a RRA este contextul, iar „băieții” de la radio știu bine pe cine au protejat cu eludarea contextului: premierul Nicolae Ciucă.

Radioul care n-a făcut nicio investigație

Sigur, nu-i un „capăt de țară” întreruperea bruscă a programelor radioului public cu declarațiile banale, în direct, ale oficialilor de la Palatul Cotroceni sau Palatul Victoria. Nici nu contează această practică, ce pare mai degrabă executarea unui „ordin pe unitate”, în peisajul înțepenit al știrilor de la RRA, e doar radioul public, trebuie să fie serios!

Pe de o parte, și strofocarea caraghioasă a realizatorilor din cursul zilei de a intra în grațiile ascultătorilor cu tot felul de banalități care, chipurile, ar ține de viața și nevoile de informare ale românilor obișnuiți, pe de altă parte.

Nu țin minte ca radioul de stat să fi livrat o investigație jurnalistică în exclusivitate, care să bubuie, nu neapărat din mediul politic, Doamne ferește!, că doar politicienii fac bugetul radioului, ci măcar din mediul social…

Cred că cele mai bune „știri” difuzate de radioul public se regăsesc la buletinul meteo, când crainicii citesc cu elan temperaturile de peste zi din diferite orașe ale țării. În urmă cu vreo două săptămâni, la emisiunea „Reporterii actualității”, în care se vorbea despre măsurile de protecție a pielii în sezonul estival, am auzit un corespondent panicat de încălzirea globală pomenind despre „găurile din stratul de ozon” produse de poluare… Sunt mulți corespondenți din teritoriu cu „găuri” în cultura generală.

Este evident că avem de-a face cu o generație „fulg de nea”, obsedată și înfiorată, fie că-i caniculă, fie că-i viscol. Păcat că pe RRA nu se mai difuzează programul „Cotele apelor Dunării” – Buletinul Hidrologic. (Se difuzează pe Antena Satelor.) Ar fi fost o altă pâine albă de mâncat pentru „șocul și groaza” știriștilor și realizatorilor radioului public în această vară fierbinte.

