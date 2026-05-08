Deși milioane de oameni asociază numele lui Michael Jackson cu celebrul domeniu Neverland Ranch, artistul și-a petrecut ultimele luni într-o vilă luxoasă închiriată în cartierul exclusivist Holmby Hills. Proprietatea de pe Carolwood Drive, amenajată în stil de castel francez, îl costa pe star aproximativ 100.000 de dolari pe lună.

În spatele porților impresionante se ascundea însă o realitate tulburătoare. Fotografiile prezentate în procesul medicului Conrad Murray au dezvăluit imagini greu de privit din interiorul casei în care artistul și-a găsit sfârșitul pe 25 iunie 2009.

Dormitorul lui Michael Jackson, cameră plină de medicamente

Potrivit mărturiilor din proces, dormitorul lui Michael Jackson ajunsese să semene mai degrabă cu un salon medical improvizat, decât cu o cameră de lux. Lângă mobilierul scump erau depozitate sticle cu sedative, echipamente medicale și butelii de oxigen.

Artistul suferea de insomnii severe și ar fi devenit dependent de propofol, un anestezic extrem de puternic folosit în mod normal în spitale. Michael Jackson îl poreclise „lapte”, iar substanța îi era administrată pentru a reuși să doarmă.

Anchetatorii au stabilit ulterior că tocmai propofolul administrat intravenos de Conrad Murray i-a provocat moartea. Medicul a fost acuzat că nu i-a monitorizat corect semnele vitale și că a întârziat apelul la serviciile de urgență.

În timp ce echipele medicale încercau să îl resusciteze pe artist la etajul vilei, copiii săi, Prince Jackson și Paris Jackson, ar fi asistat la haosul izbucnit în casă.

Imaginile prezentate în sala de judecată au arătat un Michael Jackson extrem de slăbit, cu urme multiple de înțepături și cicatrici pe corp. Raportul oficial al legistului a concluzionat că organismul artistului ajunsese într-o stare severă de epuizare.

Moartea cântărețului a fost clasificată drept omucidere, iar Conrad Murray a fost condamnat la închisoare. Medicul a executat aproximativ doi ani de detenție pentru rolul său în tragedia care a șocat întreaga lume.

Vila din Holmby Hills trebuia să fie locul din care Michael Jackson să revină spectaculos pe scenă înaintea seriei de concerte „This Is It”. În schimb, proprietatea a rămas în istorie drept locul în care s-a încheiat dramatic viața unuia dintre cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor.

