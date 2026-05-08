Strategii riscante pentru a evita Iranul

Potrivit informațiilor oferite de Kpler și SynMax, compania națională Abu Dhabi National Oil Co a exportat cel puțin 6 milioane de barili de petrol în aprilie, folosind patru tancuri petroliere. Aceste nave au reușit fie să transfere încărcătura pe alte vase cu destinația Asia de Sud-Est, fie să acosteze în Oman sau să navigheze direct spre rafinării din Coreea de Sud, conform surselor Reuters.

Traseele urmate de cele patru nave demonstrează riscurile pe care producătorii și cumpărătorii de petrol sunt dispuși să și le asume pentru a asigura livrările, în ciuda amenințărilor Iranului de a ataca orice navă care traversează Strâmtoarea Ormuz fără permisiunea sa.

Potrivit sursei citate, tancurile ADNOC și-au dezactivat transponderele AIS (sistem automat de identificare) pentru a nu fi detectate de Iran, o tactică adesea utilizată de flota „fantomă” a Teheranului pentru a evita sancțiunile impuse de SUA.

Această metodă complică urmărirea exporturilor ADNOC, lăsând loc posibilității ca mai multe nave să fi traversat Golful Persic fără a fi depistate. Printre cele monitorizate se numără tancul petrolier de mari dimensiuni (VLCC) Hafeet, încărcat cu două milioane de barili, care a traversat Strâmtoarea Ormuz pe 15 aprilie. Două zile mai târziu, Hafeet a transferat țițeiul pe nava grecească VLCC Olympic Luck, care ulterior a descărcat încărcătura în Malaysia.

VLCC-ul Aliakmon I al EAU a fost detectat pe 2 mai părăsind Strâmtoarea Ormuz și ajungând la terminalul de stocare Ras Markaz din Oman pe 3 mai. Tot în aprilie, două tancuri petroliere Suezmax, Odessa și ZouZou N, fiecare încărcate cu câte un milion de barili, au fost urmărite în drum spre Coreea de Sud.

Atacuri recente asupra navelor

Nu este clar dacă Iranul a fost conștient de aceste exporturi clandestine ale EAU, dar săptămâna trecută cel puțin două tancuri petroliere ale Abu Dhabi au fost atacate și incendiate de presupuse drone iraniene.

În același incident, a fost vizată și Zona Industrială de Petrol Fujairah din EAU, cel mai mare hub comercial de stocare a petrolului rafinat din Orientul Mijlociu.

Companiile implicate nu au făcut declarații oficiale despre decizia lor de a traversa strâmtoarea, în ciuda riscurilor crescute generate de atacurile iraniene asupra navelor comerciale.

