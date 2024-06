Presa americană obișnuiește, de ani de zile, să verifice veridicitatea faptelor diseminate de cei mai puternici actori politici, cum este și Donald Trump, dar acest tip de fact-checking transmis publicului cu o oarecare întârziere și-a arătat limitele. Oamenii își formează opiniile politice în momente cu puternică încărcătură emoțională (așa cum sunt competițiile) și ar fi bine să existe un format de emisiune ca, în momentele politice cheie, să apară și reacția jurnalistului privind factualitatea discursurilor.

Publicația americană The Hill a publicat rapid un articol în care tratează dezinformările lui Donald Trump, iar el poate fi citit aici. N-ar fi exclus ca, în viitor, în emisiunile de dezbatere electorală, pe lângă moderator, să existe și o echipă de jurnaliști specializați în fact-checking care să aibă dreptul să intervină în dezbatere și să adreseze în mod direct întrebări candidatului care distribuie informație falsă.

De ce Trump stă mai bine în sondaje decât Biden

Pentru cineva care urmărește scena politică americană, reacțiile privind punctele slabe ale dezbaterii prezidențiale nu aduc nimic nou. În fapt, ceea ce sondajele de opinie explică de doi ani zile privind slăbiciunile ambilor candidați au fost confirmate puternic la dezbaterea recentă dintre cei doi.

Spre exemplu, rezultatele unui sondaj de opinie Gallup, publicat pe 27 iunie 2024, arată că, în timp ce Biden și Trump – cei mai vârstnici doi candidați ai partidelor mainstream la președinția SUA – sunt despărțiți de doar trei ani ca vârstă, americanii percep vârsta înaintată a lui Biden ca fiind o problemă mult mai mare. Îngrijorarea electoratului american privind vârsta înaintată a lui Biden reprezintă o constantă în toate sondajele de opinie ai ultimilor ani și nu este ceva ce americanii au descoperit în urma acestei dezbateri.

De asemenea, Biden este considerat prea liberal de către majoritatea americanilor, în timp ce pentru ideologia lui Trump nutrește sentimente mixte. Această percepție în rândul electoratului este posibil să îl avantajeze la urne pe Donald Trump, pentru că, așa cum explică, politologul Alan I. Abramowitz, fenomenul partizanatul negativ este una dintre cheile pentru a înțelege loialitatea continuă a alegătorilor republicani față de fostul președinte Donald Trump. Partizanatul negativ înseamnă aversiunea tot mai mare față de partidul rival și față de liderii acestuia în rândul alegătorilor care se identifică cu unul dintre cele două partide majore din SUA sau care înclină spre unul dintre ele.

În consecință, câtă vreme scorul dintre cele două partide este foarte strâns, democrații ar trebui să nominalizeze un candidat cu un profil care nu polarizează foarte mult și care ar putea „fura” voturi din rândul electoratului republican în statele indecise.

Sondajul mai arată că atât Biden, cât și Trump sunt percepuți nefavorabil de majoritatea americanilor, dar favorabilitatea lui Trump se bucură de o îmbunătățire, în timp ce favorabilitatea lui Biden s-a înrăutățit. Ratingul favorabil al lui Trump (46%) a crescut cu patru puncte procentuale de la ultimul sondaj publicat în decembrie 2023 și este cel mai ridicat pentru el din aprilie 2020. În același timp, ratingul favorabil al lui Biden a scăzut cu aceeași marjă de patru puncte, la 37%, cel mai scăzut din 2007, când era necunoscut pentru mulți americani.

În perioada premergătoare alegerilor din 2020, ratingurile favorabile ale lui Biden și Trump nu erau la mai mult de patru puncte distanță, iar mai recent, în alte două sondaje din 2023, ratingurile celor doi candidați erau la egalitate.

Confruntarea face-to-face dintre cei doi nu face decât să întărească aceste percepții ale americanilor înaintea votului. Iar presa americană liberală, care prin tradiție este înclinată să susțină candidatul democrat, să înceapă să îl critice virulent pe Joe Biden.

Ce opțiuni are Partidul Democrat

Din cauza prestației slabe a lui Joe Biden, căruia i-a fost greu să-i țină piept vulcanicului Donald Trump, presa liberală vestică ia în serios scenariul potrivit căruia Partidul Democrat ar putea să schimbe pe ultima sută de metri candidatul pentru cursa prezidențială. The Guardian publică deja șase nume de politicieni democrați care s-ar preta funcției prezidențiale.

Prima șansă în acest moment o are Kamala Harris, pentru că deține în prezent funcția de vicepreședinte (dacă ipotetic vorbind, Biden ar decide azi să se retragă din funcția prezidențială, ea în mod automat ar deveni președintele Statelor Unite), însă presa americană vehiculează inclusiv numele lui Michelle Obama. Scenariul însă are probabilitate redusă întrucât, de-a lungul timpului, Michelle Obama a explicat că nu intenționează să candideze pentru cea mai puternică funcție politică, după ce soțul ei a deținut președinția Statelor Unite. Alte nume vehiculate de presă sunt Gavin Newsom, J B Pritzker, Gretchen Whitmer, Sherrod Brown, Dean Phillips.

O astfel de inițiativă ar fi o premieră în istoria unui partid politic din SUA. Așa cum explică jurnalistul The Guardian, nu există niciun mecanism oficial de înlocuire a lui Biden din calitatea de candidat prezumtiv, după ce a câștigat alegerile primare democrate la începutul acestui an. Potrivit calendarului, Biden ar trebui să devină oficial candidatul partidului la președinție în perioada 19-22 august, când Convenția națională democrată de la Chicago ar trebui să aprobe nominalizarea partidului. Dacă Joe Biden va decide singur sau sub presiunea partidului că ar fi mai bine să facă un pas înapoi și să se retragă din cursa prezidențială, negocierile politice privind viitorul candidat în rândul democraților ar trebuie să se întâmple în cel mult 40 de zile.

Ca o concluzie, Partidul Democrat se află în această perioadă într-un moment de răscruce: pe de o parte, democrații sunt conștienți că își asumă un risc electoral mare, dacă îl mențin în continuare pe Biden în cursa prezidențială, pe de altă parte, retragerea lui intempestivă va da startul în partid unui proces imprevizibil și poate chiar haotic de alegere a înlocuitorului său.

Dezordinea pe scena internațională, devenită o constantă în cei aproape patru ani de administrație democrată, în care Joe Biden și-a asumat la nivel de doctrină lupta împotriva regimurilor autoritare, atinge un punct critic și în politica americană internă. Vom vedea dacă regulile jocului democratic vor reuși să regleze cursa prezidențială sau dacă populismul lui Trump va ieși la final învingător.

