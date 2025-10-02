Un exemplu clar este vitamina B12, esențială pentru formarea globulelor roșii și funcționarea sistemului nervos. Lipsa acesteia duce la oboseală, dificultăți de concentrare și chiar anemie. În același timp, ghidurile nutriționale moderne pun accent pe piramida alimentelor, un model simplu care îți arată proporțiile corecte între carbohidrați, proteine, grăsimi, fructe și legume. Împreună, aceste principii pot transforma complet modul în care îți gestionezi energia și sănătatea zilnică.

1. De ce energia începe din interior

Corpul tău funcționează asemenea unui motor, iar combustibilul său provine din nutrienții zilnici. Dacă aceștia lipsesc sau sunt dezechilibrați, performanța scade.

Vitamina B12 are un rol cheie în metabolismul energetic, fiind implicată în transformarea carbohidraților și grăsimilor în energie utilizabilă. Deficiența ei este una dintre cele mai comune cauze ale oboselii cronice.

Când îți asiguri necesarul de nutrienți, observi că te trezești mai ușor dimineața, rezistența ta la efort crește și oboseala de după prânz dispare. Energia constantă îți permite să îți îndeplinești sarcinile fără să te simți epuizat și să ai motivația necesară pentru activitățile fizice sau intelectuale de seară.

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

2. Echilibrul nutrițional și piramida alimentelor

Un regim sănătos nu se bazează pe extreme, ci pe echilibru. Piramida alimentelor oferă un model clar pentru a construi mesele zilnice.

La baza sa se află carbohidrații complecși, care oferă energie de durată. Deasupra lor vin legumele și fructele, bogate în fibre și antioxidanți, urmate de proteine și grăsimi sănătoase în cantități moderate.

Dacă aplici zilnic acest principiu, vei descoperi că pofta de dulce scade treptat, digestia devine mai ușoară, iar variațiile bruște de energie dispar. Practic, piramida alimentelor funcționează ca un ghid care îți oferă libertatea de a mânca variat, dar în proporțiile corecte pentru sănătatea ta.

3. Importanța vitaminelor în claritatea mentală

Nu doar mușchii au nevoie de energie, ci și creierul. Performanța cognitivă depinde de o nutriție echilibrată și de vitaminele esențiale.

Vitamina B12 sprijină sinteza neurotransmițătorilor, substanțe care transmit semnale între celule. Lipsa ei se traduce prin dificultăți de concentrare și pierderi de memorie.

Un aport optim de B12 îți oferă capacitatea de a învăța mai ușor, de a te concentra mai mult timp și de a rămâne alert în situații solicitante. Practic, îți antrenezi creierul să funcționeze la fel de eficient precum un mușchi bine lucrat.

4. Cum construiești mese echilibrate

Aplicarea piramidei alimentelor în viața de zi cu zi nu este complicată, dar necesită atenție.

O masă echilibrată conține o sursă de carbohidrați complecși (orez integral, quinoa), proteine de calitate (pește, ouă, leguminoase), grăsimi sănătoase (ulei de măsline, avocado) și o porție generoasă de legume.

În momentul în care înveți să compui mesele în acest mod, nu doar că îți menții greutatea optimă, dar vei observa și o stare generală de bine. Digestia devine mai ușoară, nivelul de energie mai stabil, iar organismul tău răspunde mai bine la antrenamente și provocări zilnice.

5. Sportivii și nevoia de nutrienți suplimentari

Cei care practică sport intens au cerințe nutriționale diferite de persoanele sedentare.

Vitamina B12 este vitală pentru producția de globule roșii, ceea ce înseamnă o oxigenare mai bună a mușchilor și o rezistență crescută. În același timp, respectarea proporțiilor din piramida alimentelor previne dezechilibrele care duc la epuizare.

Un sportiv care își ajustează dieta conform acestor principii reușește să obțină performanțe mai mari, să reducă riscul accidentărilor și să aibă o recuperare mai rapidă. Practic, nutriția devine un „antrenor invizibil” care susține fiecare pas din drumul spre rezultate.

Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”
Recomandări
Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

6. Prevenirea bolilor prin alimentație

O dietă dezechilibrată duce, în timp, la afecțiuni cronice: diabet, boli cardiovasculare, osteoporoză.

Prin integrarea alimentelor din toate grupele menționate în piramidă, corpul primește protecția necesară. Vitamina B12 adaugă un strat suplimentar de siguranță, fiind implicată în menținerea sănătății nervilor și a creierului.

Pe termen lung, vei observa că nu doar starea de sănătate generală se îmbunătățește, ci și calitatea vieții. Ai mai puține vizite la medic, mai multă mobilitate și o rezistență crescută la factorii de stres cotidian.

7. Longevitatea și vitalitatea pe termen lung

Sănătatea nu se măsoară doar în anii trăiți, ci și în calitatea lor.

Vitamina B12 previne oboseala și sprijină funcțiile cognitive, în timp ce piramida alimentelor oferă un model sustenabil de alimentație pe viață. Împreună, ele pot menține vitalitatea și claritatea mentală chiar și la vârste înaintate.

Un stil de viață bazat pe aceste principii nu îți adaugă doar ani în plus, ci și energie, claritate și autonomie. Este diferența dintre a îmbătrâni pasiv și a rămâne activ, implicat și plin de resurse chiar și după pensionare.

8. Cum să faci tranziția spre obiceiuri mai bune

Schimbarea obiceiurilor alimentare nu se face peste noapte, dar fiecare pas mic contează.

Începe prin a respecta regulile simple ale piramidei alimentelor: adaugă mai multe legume, redu zahărul, alege cereale integrale. Completează cu vitamina B12 dacă ai o dietă vegană sau vegetariană.

Fiecare alegere repetată zilnic devine un obicei, iar obiceiurile acumulate definesc stilul tău de viață. După câteva luni de consecvență, vei observa transformări vizibile: mai multă energie, mai puține probleme digestive și o stare generală de bine.

Concluzie

Nutriția echilibrată nu este un lux, ci o necesitate. Vitamina B12 și principiile din piramida alimentelor sunt două resurse complementare care îți pot susține atât sănătatea fizică, cât și performanța mentală.

De la energie zilnică și concentrare, până la prevenirea bolilor și menținerea vitalității, beneficiile sunt evidente. Tot ce trebuie să faci este să fii consecvent și să pui în practică alegerile corecte.

Pe termen lung, rezultatele nu vor însemna doar mai mulți ani de viață, ci și mai multă viață în fiecare zi.

Foto: Canva

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Palton cu imprimeu leopard, rochie provocatoare, pantofi Prada, machiată, și cu un mers de podium...Așa a apărut Lia Olguța Vasilescu și a atras toate privirile la guvern. Nici Elena Udrea n-a bifat o asemenea apariție
Viva.ro
Palton cu imprimeu leopard, rochie provocatoare, pantofi Prada, machiată, și cu un mers de podium...Așa a apărut Lia Olguța Vasilescu și a atras toate privirile la guvern. Nici Elena Udrea n-a bifat o asemenea apariție
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Unica.ro
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
GSP.RO
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Avantaje.ro
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

România și aliații NATO nu intervin în spațiul aerian al Ucrainei. Ministrul Apărării: Există o linie fină între a ajuta o ţară în război şi a deveni parte într-un conflict
Știri România 15:37
România și aliații NATO nu intervin în spațiul aerian al Ucrainei. Ministrul Apărării: Există o linie fină între a ajuta o ţară în război şi a deveni parte într-un conflict
16 români arestați în Marea Britanie pentru „muncă ilegală”, amenințați cu deportarea
Știri România 15:24
16 români arestați în Marea Britanie pentru „muncă ilegală”, amenințați cu deportarea
Parteneri
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Adevarul.ro
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Elle.ro
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Unica.ro
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Emisiunea „Șef sub acoperire” revine la Pro Tv, din 9 octombrie. Cine este Andrei Crizbășan. „Bucuria mea supremă”
Stiri Mondene 15:38
Emisiunea „Șef sub acoperire” revine la Pro Tv, din 9 octombrie. Cine este Andrei Crizbășan. „Bucuria mea supremă”
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:00
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
ObservatorNews.ro
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Libertateapentrufemei.ro
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Mediafax.ro
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD.ro
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Redactia.ro
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Anunț important pentru milioane de preșcolari și elevi! Anunțul a venit chiar de la Guvern
KanalD.ro
Anunț important pentru milioane de preșcolari și elevi! Anunțul a venit chiar de la Guvern

Politic

Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Politică 11:36
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Politică 11:21
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt