Cele două expoziții vor alterna săptămânal până în 16 iunie 2024, in sala Symposium din incinta Bibliotecii Naționale.

În premieră, cele două expoziții vor putea fi vizitate cumpărând un singur bilet de pe platforma More.com

„Being Van Gogh” promite o călătorie imersivă unică în universul celui mai faimos pictor post-impresionist, Vincent Van Gogh, surprinzând emoțiile, speranțele și temerile artistului într-un spectacol care aduce laolaltă arta, muzica și efectele speciale.

Vincent Van Gogh, în ciuda sărăciei și obscurității sale în timpul vieții, a devenit unul dintre cei mai recunoscuți artiști din lume, iar „Being Van Gogh” dezvăluie culmea vieții și operei sale. Cu peste 300 de imagini ale picturilor, schițelor și fotografii documentare, expoziția propune o incursiune completă în lumea interioară a geniului, spectatorul înțelegând arta lui Van Gogh prin emoțiile care l-au însoțit când a creat picturile admirate de noi astăzi.

Detalii tehnice impresionante completează atmosfera captivantă a expoziției „Being Van Gogh„. Proiecțiile pe ecrane uriașe, acompaniate de o coloană sonoră deosebită, transformă vizitatorii în martori direcți ai genialității lui Van Gogh. Elemente de realitate virtuală aduc picturile în prezent, permițând admiratorilor să exploreze texturile și detaliile fiecărui tablou într-un mod inedit.

Recomandări De ce votează tinerii AUR și ce ascunde acest vot? „Trăim într-o lume construită și condusă de decrețeii ajunși aproape de pensie. Tinerii nu se regăsesc în ea”

Urmărit de milioane de vizitatori din întreaga lume, acest spectacol a fost prezentat în Statele Unite ale Americii, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Israel, Germania, Elveția, Chile, Belgia, Țările Baltice, Federația Rusă, etc. Expoziția se desfășoară pe o suprafață totală de 800 metri patrati iar difuzarea ei se face prin intermediul a peste 2.000 metri de fibră optică. Este singura expozitie Van Gogh care folosește un actor pe ecran pentru a povesti viața artistului în cadrul propriilor sale picturi.

Vocea puternică și expresivă a lui Vincent Van Gogh în cadrul expoziției „Being Van Gogh” de la București este asigurată de celebrul actor Marius Manole. Interpretarea acestuia adaugă o dimensiune suplimentară, aducând la viață cuvintele și emoțiile marelui artist într-un mod profund și autentic.

„From Monet la Kandinsky. A Revolutionary Art” prezintă cele mai importante mișcări artistice de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX: impresionism, puntillism, postimpresionism, cubism și expresionism. Dezvoltarea rapidă a artei este ilustrată de lucrările a opt maeștri remarcabili ai modernismului într-o combinație unică de proiecții HD, grafică animată și muzică. Claude Monet, Paul Gauguin, Edvard Munch, Paul Cézanne, Juan Gris, Robert Delaunay, Paul Klee și Wassily Kandinsky – toți aveau în comun o dorință invincibilă de a transforma arta la nivelul următor, de a găsi noi forme sugestive și vizuale care să surprindă răsturnări extraordinare ale timpului lor.

Recomandări Bulgaria, din nou în criză politică. Aproape de alegeri anticipate și al șaselea scrutin din ultimii trei ani, după ce „rotativa” a căzut

„From Monet to Kandinsky. A Revolutionary Art” oferă o privire captivantă în trecutul artei și modul în care aceasta a evoluat sub influența transformărilor sociale și tehnologice. Nu numai răsturnările politice și războaiele au zguduit societatea, ci și marile realizări ale revoluției industriale și invențiile cu impact în viața de zi cu zi, cum ar fi telegraful, radioul, electricitatea, avionul. A fost momentul în care au apărut mișcări artistice noi, mai târziu unite sub un singur termen: „modernism”. Spiritul revoluționar al acelei epoci este ilustrat prin intermediul capodoperelor care au influențat ulterior mișcări precum cubismul și expresionismul.

Când arta și tehnologia AI pictează împreună

Un alt punct comun impresionant al expozițiilor „Being Van Gogh” si “From Monet to Kandinsky. A Revolutionary Art” de la Biblioteca Națională din București este „Camera infinită”. Integrând tehnologia modernă într-un spațiu inovator, aceasta oferă experiența captivantă a spațiului infinit, explorând legăturile dintre arta tradițională și cea contemporană generată de inteligența artificială, unde imagini actuale ale României sunt “pictate” de pensula lui Vincent van Gogh sau Claude Monet.

Recomandări Cîrstoiu, întrebat despre averea „pe firmă” și cele patru mașini de peste 100.000 de euro: „Ce ați fi vrut, să merg cu trotineta?”

Astfel vizitatorii vor avea ocazia să vada:

Statuia lui Decebal în stilul lui Edvard Munch

Cetățile dacice în stilul lui Edvard Munch

Transfăgărășanul în stilul lui Van Gogh

Delta Dunării în stilul lui Claude Monet

Biserici de lemn din Maramureș în stilul lui Wassily Kandinsky

Biserica fortificată din Bazna în stilul lui Van Gogh.

Tradiții naționale românești în stilul lui Wassily Kandinsky

Un pas înainte în evoluția artei revoluționare, aceasta „Cameră infinită” adaugă o notă modernă și vibrantă expoziției consacrată marilor maeștri ai artei.

Biletele pentru aceste doua expoziții de excepție sunt disponibile pe More.com, prețul acestora pornind de la 38,09 lei/bilet plus taxa de serviciu 5%. Un bilet ofera posibilitatea de a intra la ambele expoziții, cu conditia de a pastra intervalul orar de vizitare a ambelor expozitii, preturile biletelor variind in functie de intervalul orar. Programul de vizitare este de luni până vineri între orele 12:00 și 20:00, iar sâmbăta și duminica între orele 10:00 și 20:00. În zilele de weekend, vor avea loc workshopuri pentru copii, programul acestor evenimente urmând a fi disponibil pe www.events.ro si www.more.com .

Astfel, pe toata perioada de desfasurare (15 martie – 16 iunie) preturile biletelor cu acces cate o singura data la fiecare dintre cele doua expozitii, in acelasi interval orar, sunt urmatoarele:

38,09 lei plus 5% taxa de sistem: elevi, studenti, pensionari, persoane cu dizabilitati (acces in baza carnet de elev/student sau talon pensionar, certificat persoana cu dizabilitati) pentru orice interval orar

plus 5% taxa de sistem: elevi, studenti, pensionari, persoane cu dizabilitati (acces in baza carnet de elev/student sau talon pensionar, certificat persoana cu dizabilitati) 42,85 lei plus 5% taxa de sistem: adulti pentru Luni – Vineri intre orele 12:00 – 15:00

plus 5% taxa de sistem: adulti pentru Luni – Vineri intre orele 12:00 – 15:00 57,14 lei plus 5% taxa de sistem: adulti pentru Luni Vineri intre orele 16:00 – 19:00

plus 5% taxa de sistem: adulti pentru Luni Vineri intre orele 16:00 – 19:00 76,19 lei plus 5% taxa de sistem: adulti pentru Sambata – Duminica intre prele 10:00 – 19:00

plus 5% taxa de sistem: adulti pentru Sambata – Duminica intre prele 10:00 – 19:00 142,85 lei plus 5% taxa de sistem: pachet VIP adult (include accesul intr.-o zona special amenajata, o bautura gratuita la fiecare dintre cele doua vizite si o amintire din magazinul nostru la alegere, in valoare de maxim 50 lei)

Spectacolele incep la ora fixa si dureaza cate o ora, iar ultimul spectacol incepe la ora 19:00.

Programul de difuzare alternativa a celor doua spectacole este saptamanal, schimbandu-se in fiecare vineri in perioada 15 marte – 16 iunie:

1. BEING Van Gogh

15 – 21 martie

29 martie – 4 aprilie

12 – 18 aprilie

26 aprilie – 2 mai

10 – 16 mai

24 – 30 mai

7 – 13 iunie

2. FROM MONET TO KANDINSKY. A REVOLUTIONARY ART

22 – 28 martie

5 – 11 aprilie

19 – 25 aprilie

3 – 9 mai

17 – 23 mai

31 mai – 6 iunie

14 – 16 iunie

Zile inchise (sarbatori legale)

5 mai

Accesul în locația de eveniment se poate face cu transportul în comun până la stația Biblioteca Națională a României, cu metroul până la stația Piața Unirii sau cu mașina personală. Locurile de parcare din parcarea Bibliotecii Naționale sunt gratuite.

Mulțumiri sponsorului Banca Transilvania și partenerilor media Magic FM și Ringier România pentru sprijinul oferit.

Urmărește-ne pe Google News