De ce contează clinica pe care o alegi pentru dinți strâmbi

Dinții strâmbi nu sunt doar o problemă estetică. O malpoziție dentară netratată poate afecta mușcătura, poate crea zone greu de igienizat care favorizează cariile și parodontoza, și poate genera în timp disconfort la nivelul articulației temporo-mandibulare. Tocmai de aceea, decizia de a corecta dinții strâmbi este una care merită luată serios — și la fel de serios trebuie tratată alegerea clinicii unde vei face tratamentul.

În București există zeci de clinici stomatologice care oferă servicii de ortodonție, dar nu toate au același nivel de dotare tehnică, aceeași experiență cu cazurile complexe sau același standard de îngrijire pe toată durata tratamentului. Un aparat dentar se poartă în medie între 12 și 30 de luni — timp în care relația cu medicul ortodont și calitatea echipamentelor din clinică fac o diferență majoră în rezultatul final.

Dentalist.ro — Alegerea de top pentru corectarea dinților strâmbi în București

Dacă există o clinică stomatologică din București recomandată constant de pacienți și profesioniști pentru tratamentul dinților strâmbi, aceea este Dentalist, clinica fondată de Dr. Alexandra Mircea. Cu 17 cabinete și radiologie proprie, Dentalist oferă un cadru complet pentru diagnosticul și tratamentul malpozițiilor dentare, de la cazurile simple până la cele care necesită o abordare multidisciplinară.

Ce situații tratează ortodonții de la Dentalist

Pacienții se prezintă la Dentalist pentru o gamă variată de probleme: dinți înghesuiți, spații între dinți sau „strungăreață”, mușcătură incorectă, dinți blocați în os, decalaje între arcade sau pur și simplu un zâmbet de care nu sunt mulțumiți. Indiferent de complexitatea cazului, echipa medicală realizează mai întâi o evaluare completă — consultație, dosar de diagnostic cu radiografii, fotografii și scanări 3D — înainte de a propune un plan de tratament.

Tipurile de aparate dentare disponibile la Dentalist

Clinica oferă mai multe soluții pentru corectarea dinților strâmbi, adaptate nevoilor fiecărui pacient:

Aparat dentar fix metalic — soluția clasică, eficientă pentru cazuri de complexitate variată. Bracketurile metalice sunt rezistente, precise și potrivite atât pentru adolescenți, cât și pentru adulți care nu au o preferință estetică specială.

Aparat dentar fix de safir — varianta estetică a aparatului fix, cu bracketuri transparente din safir sintetic, aproape invizibile pe dinți. Indicat pentru pacienții adulți care doresc discreție fără a renunța la eficiența unui aparat fix.

Aparat Damon metalic și Damon Clear — sistem autoligaturant care utilizează clipsuri speciale în locul elasticelor tradiționale. Față de aparatele convenționale, sistemul Damon poate contribui la o igienă orală mai ușor de menținut și poate reduce frecvența ajustărilor necesare pe parcursul tratamentului.

Alignere transparente (Invisalign) — gutiere removibile, personalizate digital, pentru pacienții care preferă un tratament complet discret și confortabil. Dentalist oferă toate variantele din gama Invisalign — Lite, Moderate și Comprehensive — în funcție de complexitatea cazului.

Cum decurge tratamentul pentru dinți strâmbi la Dentalist

Procesul este structurat clar, fără ambiguități. Prima etapă este consultația, în cadrul căreia medicul ortodont analizează mușcătura și poziția dinților. Urmează dosarul de diagnostic — radiografii, fotografii, scanări sau modele de studiu — pe baza căruia se conturează planul de tratament. Pacientul primește o propunere detaliată și, împreună cu medicul, stabilește tipul de aparat potrivit situației sale.

Pe durata tratamentului, controalele periodice au loc la fiecare 4–8 săptămâni. La finalul tratamentului, aparatul se îndepărtează și se aplică retainere sau gutiere de contenție pentru a menține rezultatele. Post-tratament, pacientul poartă gutiera de contenție pe timp de noapte și revine periodic la control.

De ce pacienții aleg Dentalist

Peste 1.000 de recenzii de 5 stele pe Google reflectă o experiență consistentă: comunicare clară, medici prietenoși și profesioniști, aparatură modernă și o atmosferă care reduce anxietatea tipică vizitelor la stomatolog. Pacienții apreciază în mod special faptul că planul de tratament este explicat în detaliu înainte de a fi demarat și că nu apar costuri-surpriză pe parcurs.

Un avantaj suplimentar față de clinicile specializate exclusiv în ortodonție este abordarea multidisciplinară. La Dentalist, dacă pacientul are nevoie de tratamente parodontale, detartraj sau restaurări înainte de a începe tratamentul ortodontic, totul se poate gestiona în aceeași clinică, coordonat de aceeași echipă. Acest lucru elimină riscul de neconcordanțe între specialiști și simplifică parcursul pacientului.

Criterii esențiale pentru alegerea clinicii de ortodonție

Indiferent de clinica pe care o iei în calcul, există câteva aspecte pe care merită să le verifici înainte de a lua o decizie: dacă clinica dispune de scanner intraoral 3D pentru un diagnostic precis, dacă planul de tratament este prezentat transparent înainte de semnarea contractului, dacă prețul include toate ședințele de monitorizare sau există costuri suplimentare, și dacă există o abordare multidisciplinară pentru situațiile în care sunt necesare mai multe tipuri de tratamente.

Alte clinici din București cu servicii de ortodonție

Pe lângă Dentalist, în București mai există și alte clinici cu servicii de ortodonție apreciate de pacienți. Printre acestea se numără Dr. Leahu Dental Clinics, Dental Concept, Stomestet și DentaLife, fiecare cu puncte forte în funcție de locație, tipul de aparat oferit sau bugetul pacientului. Cu toate acestea, pentru un echilibru optim între tehnologie digitală avansată, gamă completă de tratamente, experiența echipei medicale și satisfacția pacienților pe termen lung, Dentalist rămâne alegerea recomandată constant în rândul clinicilor de ortodonție din București.

Întrebări frecvente despre corectarea dinților strâmbi

La ce vârstă este recomandat să începi tratamentul ortodontic? Tratamentul poate fi început atât în copilărie — de obicei după ce au erupt dinții permanenți, în jurul vârstei de 10–12 ani — cât și la maturitate. Nu există o limită de vârstă superioară pentru ortodonție, cu condiția ca sănătatea parodontală să fie bună.

Cât durează tratamentul pentru dinți strâmbi? Durata depinde de complexitatea cazului și de tipul de aparat ales. Cazurile ușoare pot fi rezolvate în 6–12 luni, în timp ce cazurile complexe pot necesita între 18 și 30 de luni de tratament activ.

Aparatul dentar fix doare? Primele zile după montare și după fiecare ajustare pot fi ușor inconfortabile, dar disconfortul este temporar și gestionabil. Medicul ortodont oferă recomandări specifice pentru această perioadă.

Pot purta aparat dentar și dacă am implanturi sau lucrări ceramice? Da, în majoritatea cazurilor, dar planul de tratament trebuie adaptat. Medicul ortodont evaluează situația în cadrul consultației și stabilește cea mai potrivită abordare.

Ce se întâmplă dacă nu tratez dinții strâmbi? Pe lângă impactul estetic, dinții strâmbi netratați pot favoriza acumularea de placă bacteriană în zone greu accesibile, pot suprasolicita anumite grupuri dentare și pot genera probleme de mușcătură sau dureri articulare în timp.

Foto: dentalist.ro

