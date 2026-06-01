Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a precizat că a fost „cea mai bună zi” a aeroportului de până acum. Prin terminal au fost procesate și 22 de tone de marfă.

„Sunt zile în care cifrele spun singure povestea aeroportului nostru! Astăzi (30 mai 2026 – n.r.) este una dintre ele: 3.145 de pasageri transportați – cea mai bună zi de până acum; 9 zboruri și 18 mișcări aeroportuare; 22 de tone de marfă. În spatele acestor rezultate se află mii de oameni care călătoresc, își vizitează familiile, merg la muncă sau își dezvoltă afacerile”, a scris Adrian Veștea, pe Facebook.

Informația a fost confirmată și de reprezentanții Aeroportului Internațional Brașov.

„Înregistrăm un nou record în ceea ce privește traficul de pasageri pe aeroportul nostru. 3.145 de pasageri au ales să călătorească spre 8 destinații, folosind Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav”, au precizat reprezentanții aeroportului, pe Facebook.

De asemenea, aceștia au anunțat că începând din 30 mai s-a dat și startul zborurilor charter și pe destinația Antalya AYT, primul zbor din noul sezon, fiind operat de HiSky.

„Rezervările sunt disponibile la agențiile de turism preferate”, susțin reprezentanții Aeroportului Internațional Brașov.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE