Ce este Trident 660?

Triumph Trident 660 este o motocicletă roadster din gama medie, cu un motor de 660 cmc și trei cilindri, orientată atât către riderii începători, cât și către cei cu experiență. Designul prietenos, poziția confortabilă de pilotaj și tehnologia integrată recomandă această motocicletă pentru o paletă largă de utilizări.

Triumph a lansat Trident 660 cu intenția de a oferi ceva accesibil, dar totuși performant, într-un segment unde mulți utilizatori caută manevrabilitate, întreținere simplă și costuri previzibile. Dacă ești la început de drum sau te-ai întors la motoare după câțiva ani, modelul Trident 660 propune o experiență modernă, fără complicații!

Design și aspect: combinația între clasic și modern

Trident 660 atrage privirea printr-un aspect curat și proporții compacte. Designerul Rodolfo Frascoli a mizat pe influențe retro, vizibile în forma rezervorului și a farului, dar a păstrat detalii actuale, cum ar fi blocul optic LED și bordul digital.

  • dimensiunea redusă și șaua joasă (805 mm) ajută la controlul motocicletei;
  • forma rezervorului permite poziționarea naturală a genunchilor, oferind stabilitate și siguranță;
  • jantele sport și culorile puternice permit personalizarea stilului.
Designul nu țintește doar aspectul estetic, ci influențează și siguranța, oferind vizibilitate crescută în trafic, o poziție relaxată, precum și comenzi intuitive.

Motor și performanțe

Motorizarea cu trei cilindri și 660 cmc oferă 81 de cai putere și un cuplu maxim de 64 Nm, valoare notabilă la această clasă. Datorită distribuției line a puterii, motocicleta accelerează fără ezitare de la turații joase și menține tracțiunea până spre 10.000 rpm.

Specificații importante:

  • putere maximă: 81 CP;
  • cuplu maxim: 64 Nm la 6.250 rpm;
  • greutate totală: 190 kg

Alte detalii:

  • moduri de condus presetate: Road, Rain, Sport;
  • tehnologie modernă: sistem ABS adaptat pentru viraje și Triumph Shift Assist (asistență la schimbarea treptelor fără ambreiaj);
  • conectivitate MyTriumph Bluetooth, utilă pentru navigație sau controlul telefonului.

Experiența în mers: confort și stabilitate

Poziția de pilotaj rezultă dintr-o ergonomie studiată; ghidonul lat și șaua lată te ajută să menții controlul la orice viteză. Riderii care au testat Trident 660 remarcă manevrabilitatea la viteze mici, ideală în oraș, dar și stabilitatea la drum lung.

  • profilul îngust facilitează strecurarea printre mașini în trafic bară la bară;
  • șaua joasă, combinată cu greutatea scăzută, face ca orice manevră să decurgă natural;
  • sunetul motorului, grav și specific modelelor Triumph, amplifică plăcerea fiecărei ieșiri.

Suspensii și frânare: siguranță fără compromis

Triumph a dotat Trident 660 cu o furcă față Showa inversată de 41 mm, predictibilă și adaptabilă la diferite suprafețe. Monoamortizorul spate reglabil la preîncărcare asigură confortul și cu un pasager sau pe drumuri denivelate.

Sistemul de frânare include:

  • două discuri față ventilate de 310 mm;
  • un disc spate de 255 mm;
  • ABS cu funcționare discretă, care intervine doar atunci când roțile se blochează.

Acest ansamblu garantează:

  • opriri rapide și sigure, indiferent de condiții;
  • posibilitatea dozării frânării exacte, ceea ce ajută nu doar riderii cu experiență, ci și pe cei la început de drum;
  • stabilitate în viraje, atât pe asfalt ud, cât și pe suprafețe cu aderență redusă.

Cui se adresează Trident 660?

Triumph Trident 660 se potrivește unui public larg. Riderii care abia și-au luat permisul găsesc în acest model o motocicletă permisivă, adaptabilă la diferite niveluri de experiență. Funcția de limitare la 35 kW (pentru categoria A2) deschide drumul proaspeților posesori, fără ca trecerea la puterea maximă să sperie mai târziu.

Riderii experimentați care caută un mijloc de transport agil, fiabil și plăcut la drum lung vor aprecia modul în care răspunde motorul și cât de ușor manevrează motocicleta și la viteze mari. Folosește-o pentru:

  • navetă urbană zilnică;
  • excursii de weekend;
  • ocazional, ture pe circuit sau drumuri virajate.

Foarte mulți proprietari au descoperit că Trident 660 răspunde constant așteptărilor lor, fie că ies singuri, fie cu pasager sau bagaje, și că nu se simt presați să caute un model nou după 1-2 ani. Adaptabilitatea și experiența de pilotaj contribuie la păstrarea acestei motociclete pe termen lung.

Dacă te afli în căutarea unei motociclete cu un caracter echilibrat și performanță adaptabilă, modelul Trident 660 se potrivește perfect profilului. Alege-o dacă vrei să experimentezi plăcerea condusului fără compromisuri, să te bazezi pe tehnologii moderne și să ai un partener de drum adaptat realității de zi cu zi!

Foto: Shutterstock

