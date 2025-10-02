Unul dintre motivele principale pentru care matcha este atât de apreciat este legat de efectele sale asupra metabolismului și greutății corporale. Într-o lume în care tot mai mulți oameni caută soluții naturale pentru a se menține sănătoși, pentru a slăbi sau pentru a-și crește nivelul de energie, ceaiul matcha oferă o alternativă simplă și eficientă. Nu este o băutură miraculoasă, dar consumată regulat și integrată într-un stil de viață echilibrat, poate aduce beneficii notabile.

Cum influențează ceaiul matcha arderea caloriilor

Un aspect fascinant al consumului de ceaiuri matcha este capacitatea lor de a stimula metabolismul. Studiile moderne au arătat că matcha conține o concentrație ridicată de catechine, în special epigalocatechina galat (EGCG), un antioxidant puternic care accelerează procesul de ardere a grăsimilor. Practic, acest compus natural ajută organismul să transforme grăsimile stocate în surse de energie utilizabilă, ceea ce duce la un consum caloric mai eficient.

Ceea ce face matcha diferit față de alte ceaiuri verzi este faptul că frunza întreagă este consumată, sub formă de pudră. Acest lucru dublează sau chiar triplează concentrația de antioxidanți și nutrienți, oferind un efect mai intens asupra metabolismului. Persoanele care beau regulat matcha observă adesea o creștere a energiei și o senzație de vitalitate, ceea ce contribuie indirect și la menținerea unei greutăți echilibrate, deoarece au mai multă motivație pentru activități fizice și pentru un stil de viață activ.

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

De asemenea, trebuie menționat că acest efect nu este unul de moment, ca în cazul băuturilor energizante care dau un „boost” rapid urmat de o cădere bruscă de energie. Matcha eliberează energia treptat, datorită combinației unice de cafeină și L-teanină, un aminoacid care calmează și menține nivelul de concentrare. Astfel, metabolismul este susținut constant, fără efecte secundare neplăcute.

Impactul matcha asupra digestiei și controlului apetitului

Un metabolism sănătos este strâns legat și de buna funcționare a sistemului digestiv. Ceaiul matcha sprijină digestia datorită conținutului de fibre naturale și de compuși care reglează nivelul zahărului din sânge. Atunci când glicemia rămâne stabilă, senzația de foame necontrolată scade, ceea ce face mai ușor de respectat un plan alimentar echilibrat.

Un alt beneficiu observat de mulți consumatori de matcha este faptul că această băutură reduce pofta de dulce. Explicația stă în modul în care catechinele și L-teanina influențează echilibrul hormonal, în special hormonii responsabili cu senzația de foame și sațietate. În loc să existe fluctuații bruște de energie și nevoia de a consuma gustări hipercalorice, matcha menține un nivel constant al apetitului.

Mai mult decât atât, ceaiul matcha are un efect alcalinizant asupra organismului, ajutând la reducerea inflamațiilor și la menținerea unui sistem digestiv sănătos. Prin sprijinirea proceselor naturale de detoxifiere și prin îmbunătățirea digestiei, această băutură contribuie la menținerea unei greutăți corporale optime și la o stare generală de bine.

Matcha și echilibrul energetic zilnic

Un alt mod prin care ceaiul matcha influențează metabolismul și greutatea este prin modul în care furnizează energie. Spre deosebire de cafea, care are o concentrație mai mare de cofeină, dar produce adesea stări de agitație sau anxietate, matcha oferă un tip de energie calmă și constantă. Această particularitate se datorează combinației dintre cafeina naturală și L-teanină, care acționează împreună pentru a stimula atenția, fără a provoca agitație.

Această energie constantă îi ajută pe cei care consumă matcha să rămână activi pe tot parcursul zilei, ceea ce înseamnă și mai multe calorii arse prin activitățile zilnice. Un metabolism susținut de activitate fizică regulată și de o alimentație echilibrată funcționează mai eficient și sprijină procesul de menținere sau de reducere a greutății.

Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”
Recomandări
Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

De asemenea, pentru persoanele care practică sport sau exerciții fizice regulate, matcha poate fi o alegere excelentă înainte de antrenamente. Crește rezistența, susține oxigenarea celulelor și ajută la arderea grăsimilor în timpul efortului fizic. Prin urmare, efectul său nu se limitează doar la metabolism, ci se extinde asupra întregului stil de viață activ și sănătos.

Beneficiile pe termen lung asupra sănătății

Efectele ceaiului matcha asupra metabolismului și greutății nu se văd doar pe termen scurt, ci și pe termen lung. Consumat regulat, matcha contribuie la reducerea grăsimii viscerale, acel tip de grăsime care se acumulează în jurul organelor interne și care este asociată cu riscul crescut de boli cardiovasculare, diabet sau hipertensiune.

Catechinele din matcha au și rol antiinflamator și antioxidant, protejând celulele de stresul oxidativ și de procesele care duc la îmbătrânirea prematură. În plus, sprijinind funcționarea ficatului și a rinichilor, matcha ajută la eliminarea toxinelor și la menținerea unui organism mai curat și mai eficient.

O dietă echilibrată, însoțită de consumul constant de matcha, nu doar că sprijină menținerea unei greutăți normale, dar și protejează sănătatea generală. Este vorba despre un efect cumulativ, care se observă de-a lungul timpului și care transformă matcha într-o alegere de stil de viață, nu doar într-o modă trecătoare.

Matcha ca parte a unui stil de viață echilibrat

Deși ceaiul matcha are multiple beneficii, este important de subliniat că nu este o soluție magică pentru slăbit. Rezultatele cele mai bune apar atunci când consumul de matcha este integrat într-un stil de viață sănătos, bazat pe o alimentație echilibrată, hidratare corectă și activitate fizică regulată.

Matcha poate fi consumat simplu, sub formă de ceai preparat tradițional, dar poate fi adăugat și în smoothie-uri, latte-uri, deserturi sau rețete sănătoase. Această versatilitate îl face ușor de introdus în dieta zilnică, fără a necesita schimbări radicale.
Ceea ce face matcha special nu este doar capacitatea sa de a accelera metabolismul sau de a sprijini controlul greutății, ci și modul în care se integrează într-o rutină de viață care promovează echilibrul, calmul și vitalitatea. Este o băutură care aduce beneficii atât corpului, cât și minții, oferind o experiență completă pentru cei care aleg să o consume regulat.

Foto: Canva

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Palton cu imprimeu leopard, rochie provocatoare, pantofi Prada, machiată, și cu un mers de podium...Așa a apărut Lia Olguța Vasilescu și a atras toate privirile la guvern. Nici Elena Udrea n-a bifat o asemenea apariție
Viva.ro
Palton cu imprimeu leopard, rochie provocatoare, pantofi Prada, machiată, și cu un mers de podium...Așa a apărut Lia Olguța Vasilescu și a atras toate privirile la guvern. Nici Elena Udrea n-a bifat o asemenea apariție
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Unica.ro
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
GSP.RO
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Avantaje.ro
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

România și aliații NATO nu intervin în spațiul aerian al Ucrainei. Ministrul Apărării: Există o linie fină între a ajuta o ţară în război şi a deveni parte într-un conflict
Știri România 15:37
România și aliații NATO nu intervin în spațiul aerian al Ucrainei. Ministrul Apărării: Există o linie fină între a ajuta o ţară în război şi a deveni parte într-un conflict
16 români arestați în Marea Britanie pentru „muncă ilegală”, amenințați cu deportarea
Știri România 15:24
16 români arestați în Marea Britanie pentru „muncă ilegală”, amenințați cu deportarea
Parteneri
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Adevarul.ro
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Elle.ro
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Unica.ro
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Emisiunea „Șef sub acoperire” revine la Pro Tv, din 9 octombrie. Cine este Andrei Crizbășan. „Bucuria mea supremă”
Stiri Mondene 15:38
Emisiunea „Șef sub acoperire” revine la Pro Tv, din 9 octombrie. Cine este Andrei Crizbășan. „Bucuria mea supremă”
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:00
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
ObservatorNews.ro
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Libertateapentrufemei.ro
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Mediafax.ro
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD.ro
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Redactia.ro
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Anunț important pentru milioane de preșcolari și elevi! Anunțul a venit chiar de la Guvern
KanalD.ro
Anunț important pentru milioane de preșcolari și elevi! Anunțul a venit chiar de la Guvern

Politic

Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Politică 11:36
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Politică 11:21
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt