„Întâi de toate, trebuie să știți că, pentru a avea o cuticula sigilată, astfel încât să împiedicăm pierderea de apă din firul de păr, acest lucru se realizează prin anumite produse tratament leave-in, dar și printr-un coafat care să pună accentul pe sigilarea acesteia.”, spune Olga Barcari.

Acea senzație de păr mătăsos, plin, neted și strălucitor este, de cele mai multe ori, o consecință a unui păr care este hrănit în mod sănătos. Iată cum putem avea o hidratare „ca la carte” a podoabei capilare.

„Hrănirea părului se face în trei etape diferite: tratamentul preșamponare, masca tratament, diferită de balsam, care are rol de a descurca și mai mult spre hidratarea despre care am vorbit mai devreme, apoi tratamentul leave in. Acestea sunt, în general, produse concentrate și concepute pentru a oferi părului tău hrana de care are nevoie. Este important să te concentrezi pe folosirea produselor profesionale, cu ingrediente de origine naturală. Există pe piață foarte multe produse pe bază de silicon care îți vor oferi, pe moment, senzația de păr mai plin, mai sănătos, însă adevărul este că acestea nu-ți oferă rezultate și pe termen lung. Investește în produse mai puține, dar de calitate.”, mai completează hairstylist-ul Olga Barcari.

Olga Barcari face performanță în domeniul hairstyling-ului, fapt pentru care, în ziua de azi, este în topul celor mai căutați specialiști în materie de păr. Drept urmare, și multe vedete au ales să își lase podoaba capilară pe mâinile ei, cu rezultate și schimbări de look spectaculoase. Unde mai pui că tehnicile ei sunt diferite, unice pe piața din România. Olga Barcari nu doar că este specialist în domeniul ei, dar este și trainer pentru hairstiliștii care vor să se perfecționeze în materie de păr.

Odată ce te-ai lăsat pe mâna ei, vei vedea câtă dependență îți va da. În plus, clientele pleacă mereu cu sfaturi despre cum să-și îngrijească părul acasă, pentru a arăta și fi, tot timpul, sănătos.

Hairstylistul consideră că ceea ce a ajutat-o, mereu, a fost dorința continuă de a fi cea mai bună variantă a ei, iar povestea sa de viață poate fi privită ca un imbold în a nu renunţa niciodată la visul tău.

